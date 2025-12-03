德國總統訪英 兩國安全與戰後合作再升溫

德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)今天(3日)展開對英國為期3天的國是訪問，正值兩國深化安全合作、修補脫歐後關係之際。他此行將與英國首相施凱爾(Keir Starmer)會面，預料將聚焦烏克蘭戰爭與共同對俄政策。

史坦麥爾此行是回訪英王查爾斯去年對德國的國是訪問，也象徵英德關係在脫歐後持續回暖。史坦麥爾辦公室表示，英國在脫歐後一度遠離歐洲，如今雙方關係正邁入新階段。近年在蘇納克(Rishi Sunak)與施凱爾政府任內，英德關係逐步改善，兩國也在多項議題上加強合作。

俄烏戰爭與近年的國際動盪促使英德在安全領域更緊密合作，兩國近年先後簽署防務協議與首份友好條約。德國專家指出，雙邊關係核心在安全與外交，但英國在德國政治辯論中的存在感已不如以往。此次訪問之際，德、英兩國政府都面臨極右派政黨的壓力。柏林方面擔心，隨著英國改革黨黨魁法拉吉(Nigel Farage)聲勢上升，英國工黨政府恐缺乏進一步靠近歐盟的政治意願。

史坦麥爾將在5日前往二戰期間遭德軍轟炸的考文垂大教堂獻花，並與考文垂(Coventry)及德勒斯登(Dresden)的學生會面，象徵英德戰後和解與合作。他之後將前往牛津大學獲頒榮譽博士，並與隨行的德國企業高層一起參訪德國工業巨頭西門子(Siemens)在英投資的企業。德國豪華汽車製造商賓士(Mercedes)也預計宣布在英國投入電動車研發計畫。(編輯：許嘉芫)