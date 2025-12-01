德國耶誕市集暖心開張 節慶樂曲手作幸福相映

年度最具特色的「Freunde willkommen！德國耶誕市集」，活動將於 12月5日至 12月7日一連三天登場。(圖為2024年資料照)

大小朋友最期待的耶誕老人將驚喜現身陪伴大家，留下美好的耶誕佳節回憶(圖為2024年資料照).jpg

冬日的節慶氣息逐漸濃厚，「2025新北歡樂耶誕城」今年以更豐富的異國風味與節慶儀式感，打造年度最具特色的「德國耶誕市集」，活動將於12月5日到7日，現場集結超過40組特色攤位，包含德式節慶美食、歐風手作及進口啤酒與熱紅酒等精選品項，並搭配多場節慶手作DIY與耶誕歌曲演唱活動，營造宛如歐洲耶誕市集般的溫暖場景。

今年市集美食選擇豐富，從經典德式風味到多國料理應有盡有，除了最受歡迎的正宗德國熱紅酒、德國豬腳、德國香腸及生啤酒等經典料理外，也能品嘗多國節慶美食特色，包括手工薄脆Pizza、美式煙燻熱狗、法式可麗餅、生蜂蜜、法式鵝肝醬及荷蘭小鬆餅等多樣異國美食。市集更網羅多家特色選物與文創攤位，如羊毛氈飾品、俄羅斯娃娃、手工陶藝、歐風家飾及北歐香氛節慶蠟燭等節慶禮品，讓民眾在愜意逛市集的同時，也能將濃厚的歐式生活美學帶回家。

除了豐富異國美食以及精選節慶風格商品，在舞臺區也推出一連串充滿耶誕節慶氛圍的活動，包括充滿童趣的「德國格林童話人體彩繪」、溫馨的「耶誕薑餅自己做」、「彩繪耶誕樹」與「迷你耶誕樹工作坊」，更安排多場「西洋耶誕金曲演唱」表演，帶來最代表冬日節慶的旋律，活動亦推出益智互動的「新天鵝堡帶你玩桌遊」，而大小朋友最期待的「與耶誕老公公有約」，也將有耶誕老人驚喜現身陪伴大家，留下美好的耶誕佳節回憶。