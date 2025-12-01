德國耶誕市集暖心開張 節慶樂曲手作幸福相映

年度最具特色的「Freunde willkommen！德國耶誕市集」，活動將於 12月5日（五）至 12月7日（日）一連三天登場。(圖為2024年資料照)。（新北市觀旅局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

冬日的節慶氣息逐漸濃厚！「2025新北歡樂耶誕城」今年以更豐富的異國風味與節慶儀式感，打造年度最具特色的「Freunde willkommen！德國耶誕市集」，活動將於 12月5日至 12月7日一連三天登場。現場集結超過40組特色攤位，包含德式節慶美食、歐風手作及進口啤酒與熱紅酒等精選品項，並搭配多場節慶手作DIY與耶誕歌曲演唱活動，營造宛如歐洲耶誕市集般的溫暖場景，邀請大家一同走入充滿異國氛圍的耶誕國度！

廣告 廣告

新北市觀旅局指出，今年市集美食選擇豐富多彩，從經典德式風味到多國料理一次涵蓋，除了最受歡迎的 正宗德國熱紅酒、德國豬腳、德國香腸及生啤酒等經典料理外，也能品嘗多國節慶美食特色，包括手工薄脆 Pizza、美式煙燻熱狗、法式可麗餅、生蜂蜜、法式鵝肝醬及荷蘭小鬆餅等多樣異國美食。市集更網羅多家特色選物與文創攤位，如羊毛氈飾品、俄羅斯娃娃、手工陶藝、歐風家飾及北歐香氛節慶蠟燭等節慶禮品，讓民眾在愜意逛市集的同時，也能將濃厚的歐式生活美學帶回家。

大小朋友最期待的耶誕老人將驚喜現身陪伴大家，留下美好的耶誕佳節回憶！(圖為2024年資料照)。（新北市觀旅局提供）

觀旅局提到，除了豐富異國美食以及精選節慶風格商品，「Freunde willkommen！德國耶誕市集」連續三日在舞臺區也推出一連串充滿耶誕節慶氛圍的活動，包括充滿童趣的「德國格林童話人體彩繪」、溫馨的「耶誕薑餅自己做」、「彩繪耶誕樹」(https://reurl.cc/mkl5pV)與「迷你耶誕樹工作坊」(https://reurl.cc/EbGlWA)，更安排多場「西洋耶誕金曲演唱」表演，帶來最代表冬日節慶的旋律，活動亦推出益智互動的「新天鵝堡帶你玩桌遊」，帶領民眾感受德國獨特的文化魅力！而大小朋友最期待的「與耶誕老公公有約」，也將有耶誕老人驚喜現身陪伴大家，留下美好的耶誕佳節回憶！

觀旅局表示，今年冬天！不用飛歐洲也能沉浸於傳統德國耶誕市集的迷人氣息，「Freunde willkommen！德國耶誕市集」將以最道地的德式節慶文化與最豐富的異國美食，連續三天帶來溫暖驚喜，歡迎大家相約來感受滿滿的節慶魅力！新北市政府觀光旅遊局也特別呼籲，活動期間人潮眾多，建議民眾多加利用大眾交通運輸工具前往活動現場，更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。