德國聯邦議會友台小組主席：德國執行的「一中」政策已經過時

（德國之聲中文網）德國聯邦議院議員、台灣問題專家克勞斯-彼得·維爾施（Klaus-Peter Willsch）警告稱，中國一旦對台灣發動攻擊，後果不堪設想。這位聯邦議院友台小組主席在接受路透社采訪時說：“在德國，人們往往低估了台灣沖突可能帶來的巨大經濟和技術後果。”

美國和所有其他工業化國家都高度依賴台灣的關鍵企業，例如全球最大的半導體代工廠台積電。“這種依賴性使得國際社會強烈關注如何阻止中國入侵台灣。”維爾施說。

廣告 廣告

與此同時，封鎖、混合攻擊和顛覆等非軍事威脅也必須認真對待。“我們呼籲台灣的盟友盡早采取預防措施。”

長期擔任友台小組主席的維爾施密切關注著東亞局勢的發展。“中國打壓和威脅的清單很長，而且還在不斷增加。”他說。

他說，北京抓住一切機會抹去“台灣”這個名稱，或者將其貼上“中國”的標簽。盡管台灣事實上獨立，但中國領導層正竭盡全力在國際上孤立台灣。“這種系統性的政治壓力近年來顯著加劇。”

德國墨卡托中國研究中心（Merics）的專家魏樂佳(Claudia Wessling)也指出，台灣對德國經濟至關重要。她說：“台灣擁有先進的芯片產業，對全球數字產業意義重大，是重要IT組件的關鍵供應商。”

約有300家來自各行各業的德國公司在台灣開展業務，其中包括西門子、博世和巴斯夫等大型企業。據Merics統計，多年來，德台雙方的對外貿易額一直保持在200億美元左右。此外，雙方還開展了約200項研究合作。除了數字化領域，雙方在其他創新領域也擁有良好的合作前景，例如綠色科技、自動化、航空航天、光子學和生命科學等。

就在本周一，中國在台灣周邊地區啟動了一場代號為“正義使命2025”的大規模軍事演習。部署了大量戰鬥人員、軍艦、戰鬥機和火炮。演習中采取了實彈射擊，並模擬對陸地和海上目標的攻擊。

維爾施說，自2019年習近平主席發表新年賀詞以來，北京方面的措辭表述方式明顯升級。習近平一再明確表示，所謂與台灣的“統一”必須在一代人的時間內完成（習近平真的這麼說了？），必要時甚至不惜動用武力。“中國共產黨已經明確宣布，暴力鎮壓台灣是可以考慮的行動方案。”維爾施說道。

維爾施表示，盡管俄羅斯在烏克蘭的軍事困境讓人燃起一絲希望，北京最初可能會傾向於非軍事手段，但這並不排除采取更強硬手段的可能性。台灣對自身國防能力的重視體現在未來5年內追加400億美元的投資，以及計劃從2026年起將國防開支增加到其經濟產出的3.3%，且在2030年前更是要把國防預算提升至國內生產總值的5%。

自德國總理施羅德執政時期，尤其是在默克爾政府時期，德國對“一個中國”政策的解讀一直非常片面且過於狹隘。“鑑於印太地區局勢的顯著變化，這種解讀方式已不再適用。”威爾施表示。德國需要有政治勇氣來批判性地審視並重新調整這一政策。 “台灣應被視為其本來的樣子：一個奉行法治的民主國家，一個可靠的伙伴。”

一段時間以來，東北亞地區局勢明顯升級。導火索是日本首相高市早苗11月7日在日本眾議院預算委員會上曾表示，“台灣有事”可能成為允許行使集體自衛權的“存亡危機事態”。這一言論引發了中日兩國之間的爭端。

本周一，中共解放軍再度舉行圍台大規模軍演之後，日本官方尚未對此發表評論。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (路透社)