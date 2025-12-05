德國自行車大廠破產 撐不住了！結束14年事業

Fritzmeier集團宣布，旗下電動自行車品牌M1 Sporttechnik將停止生產與銷售。（圖／翻攝自M1 Sporttechnik官網）





電動自行車市場環境持續惡化，德國自行車產業迎來破產潮，近日Fritzmeier集團宣布，旗下電動自行車品牌M1 Sporttechnik將於明（2026）年4月30日正式結束生產與銷售，為長達14年的電動自行車事業畫下句點。

據《Bike Europe》報導，Fritzmeier集團表示，近年電動自行車市場環境持續惡化，經濟條件大幅下降，儘管已採取多項穩定措施，仍無法確保企業具備永續營運的前景，因此決定終止M1的業務，在結束前會維持正常運作，所有服務及既有保固案件將依法持續提供，並將建立後續支援機制。目前品牌官網已推出清倉優惠，以處理剩餘庫存產品。

報導指出，M1是近期德國自行車產業破產潮中最新的案例，Sprick Rowery、YT Industries等品牌雖然經重整後復出，但BMZ、Syntace、Sushi Mobility等相關企業仍在困境中掙扎，主因有客戶陸續破產、投資資金撤離及庫存過剩等問題。

據了解，M1 Sporttechnik為碳纖維單體車架（Monocoque）先驅，以高性能電動登山車與SUV車款打響知名度，曾是市場上唯一採用強大TQ動力系統的自行車品牌，但隨著TQ動力系統在2022年推出專為崔克自行車公司（Trek）開發的全新輕量小型電動自行車馬達後，原本提供給M1的強力TQ動力系統，也開始轉向貨運車市場，M1因此改採Brose中置馬達，2025年起再度轉向，全面採用 Bosch 動力系統。

