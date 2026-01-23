德國薩克森邦國會議員團首訪高雄 深化台德產業合作

德國薩克森自由邦與臺灣的合作關係持續深化，德國聯邦議會議員卡爾斯滕・克爾伯（Carsten Körber）與聯邦議會議員佛洛里安・厄斯特（Florian Oest）、茨維考縣（Zwickau）縣長卡斯騰・米夏埃利斯（Carsten Michaelis）、商會及薩克森邦內大學校長等成員，22日上午在德國在台協會副處長何峰陪同下共同拜會高雄市政府，展現薩克森邦對與高雄合作的高度重視。高雄市長陳其邁、副市長羅達生亦率市府團隊熱烈歡位薩克森邦產官學界多位訪賓首度訪高，雙方熱烈討論，聚焦於半導體產業供應鏈合作、高科技人才培育及智慧城市等議題，期待針對產業、教育人才能拓展更多實質合作。

高雄市長陳其邁指出，高雄與德國薩克森邦長年維持友好互動，去年九月，由羅達生副市長率市府團隊訪問德勒斯登並簽署城市合作備忘錄，是繼1993年高雄與薩克森邦礦山縣（Erzgebirgskreis）締結姊妹市後，雙方再深化友好情誼，也持續與開姆尼茨（Chemnitz）等城市展開交流。面對全球局勢快速變化，高雄積極進行產業轉型。而德國具備深厚的工業基礎與全球頂尖的汽車製造技術，高雄則在半導體與人工智慧領域成長迅速，雙方若能進一步整合資源，可望推動更具韌性與前瞻性的合作關係。

卡爾斯滕．克爾伯議員及訪團成員對於高雄從傳統重工業轉型為半導體產業及智慧城市的成果高度讚賞，克爾伯議員表示，薩克森邦長期為德國重要工業重鎮，具備完整科研與產業基礎，尤其針對高科技發展計畫，積極推動相關研發據點與人才培育，期盼未來能強化與台灣高科技發展及人才培育的合作。

茨維考縣長卡斯騰・米夏埃利斯則表示，茨維考縣與高雄的姊妹市礦山縣同在薩克森邦西南邊，近年汽車產業發展面臨轉型壓力，因此聯合周邊地方政府共同推出轉型計畫，積極發展數位化、人工智慧及循環經濟等新興產業，期盼未來能與高雄在既有友好基礎下，持續擴大合作層面。茨維考應用科技大學研究副校長揚・舒伯特（Jan Schubert）則指出，該校今年將成立高科技發展中心，設置先進製程實驗室培育半導體人才，期盼與高雄展開實質合作。陳其邁回應，高科技人才培育是發展半導體產業的重要課題，高雄透過設置「國家重點領域校際研教園區」，整合多所大學量能，共同培育半導體與AI關鍵人才，未來也樂於與薩克森邦的多所大學推動教育合作。

資料來源：高雄市政府