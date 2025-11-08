德國觀眾欣賞紅點獲獎台灣設計作品 (圖)

電影《大濛》公開幕後花絮「霧起篇」，導演陳玉勳分享片名《大濛》的由來：「老一輩的人在起霧的時候都會說『大濛』」，與台語「大霧」發音相同，暗示著民國40年代的社會被一層霧籠罩著，在這樣的社會氛圍下，角色阿月北上尋找哥哥屍體的故事也就此展開。為了還原當時的場景，描繪小人物在夾縫中求生存的勇氣與情感，全片斥資傾力打造懷舊場景，在鹽水「岸內影視基地」神還原台北榮町商圈繁榮景況。劇本剛完成時，陳玉勳根本不敢想像要拍70年前的台北有多困難，原打算直接將它封存，「劇本裡每一個場景都不存在，怎麼拍啊？」這項不可能的任務，卻在葉如芬跟李烈支持下緩步啟動且成真了。女主角方郁婷踏進片場不斷驚呼：「哇！好多人，還有牛車耶。」9m88也四處探索，在一輛三輪車上尋獲自己被AI換頭的歌舞女郎海報，笑說：「這個臉P得很好誒！」讚嘆美術組的細膩用心，讓他們有一秒穿越時空的錯覺。 劇組搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，取景地遍及台南、嘉義，除部分以現有古蹟改造，片中劇情佔比極高的幾個場景皆在鹽水「岸內影視基地」內，由金馬獎最佳美術設計「頭哥」王誌成帶領團隊，如變魔術般重現台北榮町商圈昔日風華。尤其拍攝方郁婷初次從嘉義抵達台北這場戲時，大陣仗召來近200名群眾演員，兩側攤商、店面都經過考究，加上人力三輪車、復古轎車、美軍軍車與牛車等，熙來攘往的人潮彷彿置身於70年前的台北街頭。 在片中飾演三輪車車伕的柯煒林載著方郁婷尋找哥哥，兩人在片場的互動也相當逗趣，像是在等戲時玩起交換角色，柯煒林直接變成有錢人的大爺，翹著二郎腿坐在三輪車後座，指揮車伕方郁婷快點踩，方郁婷也不甘示弱抱怨他「很重」，導演陳玉勳在一旁看著兩位演員如此愛演，忍不住笑罵「北七！」有次柯煒林拿到印有導演Q版頭像的餅乾，和方郁婷偷偷躲在一旁分食，直接將導演的臉對半分，先是慚愧大喊「對不起導演」，享用完餅乾後秒給出高分評價直呼「導演好吃！」現場氣氛相當歡樂。 上映日期：11月21至11月23日(口碑場) 11月27日正式上映

Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前