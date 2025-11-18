德國解除對以色列武器出口暫停令
（德國之聲中文網）德國政府周一（11月17日）宣布，德國計劃解除對以色列武器出口限制。政府發言人科內留斯（Stefan Kornelius）表示：“政府歡迎10月10日生效並於近期趨於穩定的加沙停火協議”， 德國“將恢復對武器出口進行逐案審查，並根據事態發展作出反應”。
對以色列武器出口暫停令將於11月24日解除。這一限制曾因未涵蓋所有武器出口而受到批評。
當時暫停曾標志著德國對以色列立場的重大轉變，柏林歷來是以色列最親密、最堅定的盟友之一。在2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列後，德國增加了對以色列的武器軍售，但隨著加沙平民傷亡人數攀升，德國支持以色列的立場日益面臨國際壓力。
今年8月，在國際社會對以色列在加沙地帶采取的侵略性行動譴責日益高漲，以及以色列新一輪地面攻勢即將展開的前幾天，德國改變立場，宣布停止向以色列交付用於加沙的武器。盡管如此，並非所有交付都被叫停，次月德國政府批准了價值至少246萬歐元的軍事裝備出口。然而，這與2025年1月1日至8月8日期間獲批出口的2.5億歐元相比大幅減少。
以色列與哈馬斯之間的停火協議屢遭破壞，自10月10日以來，已有數百名巴勒斯坦人死於以色列空襲。
作者: 德正 (德新社、路透社)
