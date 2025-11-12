德國議員超挺台！謝志偉揭2關鍵：柏林充滿台灣旋風+蔡英文魅力

政治中心／曾郁雅報導



前總統蔡英文接棒蕭美琴飛往歐洲，第一站來到德國柏林自由會議發表公開演說，隨後於德國國會大廈參加友台小組茶會，德國聯邦議院議員徐德分（Till Steffen）公開表態：「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定」言論引發討論，更有當天現場歡樂互動畫面曝光，讓駐歐盟大使謝志偉就揭開這幾天柏林充滿「台灣旋風＋蔡英文魅力」的真實現況了。





前總統蔡英文出訪歐洲，首站抵達德國柏林自由會議發表演說，呼籲民主國家合作捍衛自由。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）

蔡英文結束柏林自由會議演說，來到德國國會大廈出席友台小組舉辦茶敘，根據《中央社》報導，與會者為德國國會新任友台小組主席徐德分（Till Steffen）、威爾許（Klaus-Peter Willsch）、德國聯邦教育部政務次長布蘭德（Michael Brand）和國防事務專家基塞維特（Roderich Kiesewetter）等人多位跨黨派國會議員，蔡英文於致詞期間期望台德未來能夠展開更多合作，朝共同方向前進，徐德分也在現場提及過去德國的歷史，向台灣傳達重要訊息：「德國統一是由東西德兩邊自由選出的議會共同決定的，同樣地，台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持的民主選擇」，表達對台支持。





她隨後出席德國國會友台小組茶會，議員徐德分公開表示「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會決定」。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）

現任駐歐盟大使謝志偉則在個人社群分享過去曾經二度擔任駐德代表的經驗，他從14年前的2011年6月開始。當時他作為民進黨的外交顧問，受主席蔡英文邀約參團短訪柏林倫敦雙城，當時他就開玩笑跟蔡英文分享自己駐德2年得到的「餐桌禮儀」心得只有一個，就是「不能分享香蕉」，蔡英文好奇追問：「為什麼？」，謝志偉幽默回答：「因為會斷蕉／交。」，讓在場包括蔡英文都笑出來，話鋒一轉謝志偉就提到現在台灣外交處境，他認為今日台灣邦交國固然不多，但理念相同的盟友卻越來越多到遍及世界各角落。

謝志偉提及隨蔡英文訪德，幾天柏林充滿著「台灣旋風＋蔡英文魅力」。（圖／翻攝自蔡英文@Threads）

謝志偉繼續把故事說下去，2016年蔡英文當選總統，他於同年8月再被任命二度使德，他展開過去陳水扁時期相同任務「即是讓全德各界認識台灣是個基因裏已含『自由、民主、人權』的國家，和中國剛好相反。」，為此他還特別在代表處開設一名「人權專員」，合作包括中國民運、藏維蒙港流亡者，以及德國人權團體和議員等相近立場人士，針對抗中議題交流、維持關係，直到今日蔡英文受到「柏林自由基金會」之邀赴德演講，謝志偉稱蔡英文一行人「所至之處，風靡一時，倍受尊崇。」，讓成為現今風景過去根基一部分的他也感到十分滿足，他表示自己雖未能在場，但遠遠地依然能感受到那些德國朋友們的「雀躍心跳聲」。

謝志偉曬出過去14年前短訪雙城的照片，其中包括蕭美琴、陳其邁。（圖／翻攝自謝志偉@臉書）

謝志偉知道這些德國友台夥伴、抗中同盟，對能一嘗宿願親見「小英總統」的風采及風格都非常興奮與感激，這背後最主要就是因為台灣人在面對內外紅統相逼的情況下，仍能堅韌地捍衛自由、民主、人權的這些底氣，全加值到蔡英文的人氣，讓他笑稱這幾天柏林充滿著「台灣旋風＋蔡英文魅力」，最後謝志偉又來個回馬槍，曬出14年前他與蔡英文一起參加雙城活動的照片，熱情介紹：「對了，那一趟短訪雙城的隨行者還有今天的蕭副總統及高雄市長陳其邁。」，從照片可以看到14年前陳其邁與蕭美琴身影，讓不少網友感嘆外交耕耘的不容易：「感謝你們！」、「幕後推手，重要功臣！台灣有您真好！」、「好可惜大使不在！」、「謝謝謝大使和外交人員長期的努力，謝謝您們！」、「大家真的從年輕努力到老。」、「帥！！！」。





