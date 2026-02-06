德國護甲品牌 BAOGAAO 進軍台灣 獨家「微生境調控技術」引領高端指甲保養新趨勢

產業中心/綜合報導

以實驗室技術為核心 強調因指制宜 重新思考高端指甲護理方式

亞洲指甲護理市場迎來新趨勢！源自德國的實驗室科技品牌 BAOGAAO，由德柏嘉國際（BAOGAAO International Co., Ltd）取得亞洲區獨家代理權，並以台灣為首站正式進軍亞洲市場。其中，BAOGAAO 明星產品「淨銀乳」，憑藉其核心技術「Micro-Habitat 微生境精準調控配方」，跳脫傳統單一成分疊加的保養思維，針對不同指甲狀況提供對應的護理對策，協助維持指甲表面的水分平衡與防護狀態。

BAOGAAO 亞洲區負責人 NALA HUANG 表示：「我們不只是在提供產品，而是希望分享一套以實驗室研究為基礎的指甲護理思維。」品牌全系列產品由德國與義大利專業實驗室共同研發，聚焦於變色指甲及脆弱指甲等常見指甲外觀狀況，回應市場中多數消費者的實際需求。

德國指甲保養品牌 BAOGAAO 亞洲區 NALA HUANG 進一步指出：「全系列產品皆以實驗室研發技術作為核心，我們採取有別於以往的保養方式，依不同指甲狀況提供相應的日常護理支持。」

BAOGAAO 指甲護理系列主要針對常見指甲狀況規劃護理路徑，運用經嚴謹測試的高活性成分搭配，構建具備層次性的護甲產品組合，特別針對變色、脆弱等指甲外觀問題，提供完善的日常保養選擇。

代表性明星商品「淨銀乳（Nail Renewal Silver Lotion）」在台灣上市初期即引發熱烈討論。該產品由實驗室專家團隊（包含 Mr. Kropke 等學者）共同研發，透過微銀粉與多重活性成分的協同設計，在指甲表面形成保護膜，協助維持指甲水合度與日常防護狀態的平衡。

德柏嘉國際有限公司表示，BAOGAAO 在德國是一支年輕但具專業背景的品牌，團隊成員累積多年指甲健康與美容護理相關經驗。在長期觀察中發現，越來越多消費者重視指甲的健康狀態，並對脆弱指甲或美甲後的保養需求日益提升，因此成立 BAOGAAO，致力於滿足對功能性指甲護理有高度期待的族群。

選擇台灣作為亞洲市場的首站，主要看重亞洲地區對指甲護理的重視程度，以及相關市場持續穩健成長的趨勢。BAOGAAO 認為，針對不同指甲狀況這類相對細緻的護理區域，不應僅止於成分堆疊，而是回到指甲微環境的整體平衡。

專注於將前沿皮膚科學概念轉化為精準、有效的個人護理解決方案，BAOGAAO 指甲系列的推出，象徵品牌在「功能性部位護理」領域的重要里程碑。結合高端配方技術與高度辨識度的包裝設計，產品一上市即成為市場話題，並獲得消費者正向回饋。

BAOGAAO 亞洲區負責人 NALA HUANG 表示，未來品牌將持續推廣指甲微環境的精準護理概念，並規劃推出針對美甲專業需求的 3R 系列美甲凝膠，進一步深耕「功能性指甲與美甲護理」市場。

官網：https://baogaao.com/