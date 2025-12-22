德國財長批評德鐵采購中國電動巴士 呼籲「愛國主義」

（德國之聲中文網）德國財長兼副總理克林拜爾（Lars Klingbeil）12月20日接受《新奧斯納布呂克報》時表示，“德國鐵路公司（簡稱“德鐵”）……決定從中國采購更多電動巴士，這讓我很惱火。”

這位德國財長說，希望在采購時展現出“健康的愛國主義”，更多考慮德國和歐洲品牌，包括“在競標具有競爭力的情況下，將此類合同授予德國或歐洲制造商”。

他指出，在一些德國城市，早已有“優秀的電動巴士”投入運營，例如，來自梅賽德斯-奔馳、曼恩（MAN）公司的車型。

不過，克林拜爾也提到了德鐵也從德國企業曼恩公司訂購了大量新巴士。

德鐵史上最大一筆巴士訂單

12月上旬，德鐵宣布了其迄今最大一筆巴士訂單——總共3300多輛。該訂單價值超過10億歐元，交付時間為2027年至2032年，訂單主要是混合動力車型和純電動車型。

訂單的絕大部分由總部位於德國慕尼黑的曼恩公司（MAN Truck & Bus）提供。這也是曼恩公司收到的最大一筆訂單。此前，曼恩公司已多次向德鐵提供巴士。據該公司稱，在過去15年間，其為德鐵提供了近5000輛巴士。

中國公司比亞迪將向德鐵提供約200輛電動城際巴士，這些車將在比亞迪位於匈牙利的工廠生產。據德國《明鏡周刊》報道，德鐵在2021年首次向比亞迪訂購電動巴士。德媒《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）報道稱，德鐵這次選擇比亞迪的原因是價格實惠（“最優報價”）。

針對中國品牌的信賴問題

除了來自社民黨的財長克林拜爾外，德國綠黨議會黨團副主席馮·諾茨（Konstantin von Notz）也對德鐵從比亞迪采購電動巴士提出批評。他對德媒RND（“德國編輯部網絡”）說，這一決定引發安全領域的擔憂，必須確保關鍵交通基礎設施不會被操縱，確保巴士們無法被遠程停駛。

不久前，挪威的主要交通運營商Ruter表示對其巴士安全性進行測試，發現從中國公交車制造商宇通集團采購的車輛存在被 “一鍵停駛”的風險，“理論上，這可能被用來影響巴士的運行”。不過，Ruter方面強調，中方並未濫用這些訪問權限，這種遠程連接也不違法，是系統架構的一部分。一些該領域的專家也表示，這不是中國品牌特有的問題，而是所有內置此類電子設備的車輛和設備都面臨的問題。

盡管如此，這仍引發針對保障公共交通系統安全性的討論，也折射出歐洲對於中國品牌和技術的信賴問題。

德鐵下屬的德國鐵路區域運輸公司（DB Regio）也提供巴士服務。根據德鐵網站信息，DB Regio目前是德國最大的巴士服務提供商。在2024年，其客運量為約5.61億人次，平均每天有150萬人次乘坐DB Regio巴士在德國出行。

德鐵方面也稱，曼恩公司將提供這次訂單約95%的新巴士，中國制造商比亞迪從其位於匈牙利的生產基地供應約佔預期車輛總數5%的電動城際巴士。這次訂單涉及的框架協議是德鐵在歐洲範圍內招標的結果。

作者: 德才