德國財長訪中關切供應鏈、烏克蘭問題 呼籲公平競爭

德國副總理兼財政部長克林拜耳，攝於2025年10月23日。路透社



德國副總理兼財政部長克林拜耳週日（11/16）啟程訪問中國，他表示，與中國對話是找到解決供應鏈不確定性、產能過剩等緊迫問題的關鍵，並呼籲建立開放且基於規則的全球貿易體系，強調競爭必須公平。

克林拜耳（Lars Klingbeil）在為期4天的亞洲行程中，將赴北京參加德中金融對話，並與高層官員會晤，隨後於19日前往上海，再轉赴新加坡。他將成為德國聯合政府內首位訪問中國的官員。

在北京對稀土和半導體實施管制措施後，德國加快了「去風險化」政策。克林拜耳在柏林表示，獲得關鍵原料以及減少中國在鋼鐵和電動汽車等領域的產能過剩，對德國的經濟和就業非常重要，並補充說：「我們不迴避競爭，但競爭必須公平。」

克林拜耳進一步指出，所有國家都肩負著維護開放且基於規則的世界貿易體系的責任，強調「經濟不確定性最終將傷害所有人」。儘管國際緊張局勢加劇，他仍將與中方尋求解決方案，並推動改善德國企業的市場准入。

克林拜耳還表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭將是討論的話題，並指出這場衝突不僅針對歐洲，對全世界的經濟和穩定亦產生深遠影響，而「中國在結束這場戰爭上扮演關鍵角色。」

今年10月底，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）臨時取消訪中計畫，因為中方只為其安排與中國外長王毅的會晤，德方則認為應當安排更多的會晤活動。同時，北京方面對瓦德福多次公開批評中國的台灣政策表達了強烈不滿。

克林拜耳此前接受德新社採訪時也談及台海的緊張局勢。他表示：「中方必須始終清楚，我們非常密切地關注著台灣。若發生軍事行動，注定會導致外界改變對中國的看法」，但感覺中國政府希望與德國合作，並且也欣賞「在政治對話中不掩蓋分歧，而是開誠布公」。

