德國財長訪中關切供應鏈、烏克蘭問題 呼籲公平競爭
德國副總理兼財政部長克林拜耳週日（11/16）啟程訪問中國，他表示，與中國對話是找到解決供應鏈不確定性、產能過剩等緊迫問題的關鍵，並呼籲建立開放且基於規則的全球貿易體系，強調競爭必須公平。
克林拜耳（Lars Klingbeil）在為期4天的亞洲行程中，將赴北京參加德中金融對話，並與高層官員會晤，隨後於19日前往上海，再轉赴新加坡。他將成為德國聯合政府內首位訪問中國的官員。
在北京對稀土和半導體實施管制措施後，德國加快了「去風險化」政策。克林拜耳在柏林表示，獲得關鍵原料以及減少中國在鋼鐵和電動汽車等領域的產能過剩，對德國的經濟和就業非常重要，並補充說：「我們不迴避競爭，但競爭必須公平。」
克林拜耳進一步指出，所有國家都肩負著維護開放且基於規則的世界貿易體系的責任，強調「經濟不確定性最終將傷害所有人」。儘管國際緊張局勢加劇，他仍將與中方尋求解決方案，並推動改善德國企業的市場准入。
克林拜耳還表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭將是討論的話題，並指出這場衝突不僅針對歐洲，對全世界的經濟和穩定亦產生深遠影響，而「中國在結束這場戰爭上扮演關鍵角色。」
今年10月底，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）臨時取消訪中計畫，因為中方只為其安排與中國外長王毅的會晤，德方則認為應當安排更多的會晤活動。同時，北京方面對瓦德福多次公開批評中國的台灣政策表達了強烈不滿。
克林拜耳此前接受德新社採訪時也談及台海的緊張局勢。他表示：「中方必須始終清楚，我們非常密切地關注著台灣。若發生軍事行動，注定會導致外界改變對中國的看法」，但感覺中國政府希望與德國合作，並且也欣賞「在政治對話中不掩蓋分歧，而是開誠布公」。
更多太報報導
德國福斯汽車加碼綁定中國 第一款自製晶片就要「在中國、為中國」
德國汽車零件廠被中國晶片卡脖子 規劃無薪假、向北京申請豁免
外長通話交鋒！ 德先稱「一中」自行定義、延後訪中 王毅要求反台獨
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 10 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
把他留在立法院才是糟蹋！曹興誠：投沈伯洋一票就是投民主自由一票
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，更揚言全球抓捕，聯電創辦人曹興誠建議，民進黨應徵召沈伯洋參選台北市長，話題不斷。曹興誠今（16）天再進一步說明，為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 23 小時前
雙城論壇又卡關？傳擬不准上海台辦副主任來台 陸委會：蔣市長帶隊去沒問題
國民黨副主席張榮恭昨在滬會晤上海市委書記陳吉寧，傳大陸委員會擬不核准上海市台辦副主任李驍東來台申請，以此做為反制動作。台北市政府擔憂預定12月在上海召開的雙城論壇恐有變數，陸委會今天表示，「蔣市長要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 10 小時前
不只中國氣炸！馬英九喊「不歡迎高市早苗躁進」：外國不能介入兩岸問題
日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。對此，中國國台辦、中國國防部、中國外交部相繼開嗆，中國外交部甚至還要中國人近期避免前往日本。然而除了中國跳腳外，前總統馬英九今（15）日也批評，不歡迎日本政府有躁進的言行，錯誤引用「集體自衛權」，兩岸問題不能假手外國介入，「兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民進黨又有「黑馬」了 2026台北市長最「夢幻」人選是陳建仁！
外界關注綠營2026推誰挑戰台北市長蔣萬安。繼壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取提名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，民進黨立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜，甚至台北市議員苗博雅都曾被點名。不過，最新爆料，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。中天新聞網 ・ 1 天前
中國籲「暫勿前往日本」！矢板明夫喊話台人多赴日遊玩：供抗中施壓底氣
中國近日因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，中國外交部領事司14日突宣布，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣人可以多到日本旅遊，為日本「提供抵抗中國施壓的底氣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美國對委內瑞拉動武？川普稱已做好決定 專家警告出兵風險高
美國真的要動手了嗎?美國總統川普1４日表示，他對委內瑞拉的行動已做好了決定。CNN引述4名消息來源指出，川普於本週聽取了對該國軍事行動選項的簡報，正在思考大規模介入與推翻馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的利與弊。但專家警告，強行從外部進行政權更替，恐怕會讓川普得不償失。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
最強吸票機！高嘉瑜回鍋選議員 民進黨市黨部：一前提免初選
前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，近日更因北市府官網出現「上海區公所」文字與北市社會局槓上，在媒體版面上相當活躍，...聯合新聞網 ・ 16 小時前
中日緊張局勢繼續升級 中國海警船進入「釣魚島」巡航
周日，中國海警發布聲明稱，一支海警船編隊已經進入釣魚島（日方稱尖閣諸島）海域進行「維權巡航」。這一發展標志著日本首相高市早苗涉台言論引發的中日緊張關系仍在繼續升級。德國之聲 ・ 14 小時前
中海警船闖釣魚台 高市擬修非核原則1／解放軍17號起黃海軍演 官媒嗆「日恐淪戰場」
日本首相高市早苗的台灣有事發言，引起日本、中國兩國的爭端，解放軍計畫明天到19號，在黃海進行實彈射擊，中共解放軍報更在頭版刊登評論警告，如果日本武力介入台海局勢，全國都有淪為戰場的風險。鏡新聞 ・ 13 小時前
中國發「黃海實彈射擊」警告 總統府回應了
[NOWnews今日新聞]針對中國近日對日本採取旅遊限制措施，今（15）日起更在周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注一事，總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
馬英九以「躁進言行」評論高市早苗 他痛批：迎合北京視角
即時中心／劉朝陽報導前總統馬英九今（15）日在臉書發文稱，最近看到日本首相高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國方面強烈反應，為此深感憂心；對此，民進黨立委陳冠廷極度不認同，並批評馬英九，竟以北京視角評論日本首相高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準。陳冠廷表示，台海局勢近年之所以緊張，原因一向非常清楚，中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態，灰色地帶行動不斷升級；包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰。馬英九卻把焦點放在日本，而避談中國持續加大的軍事壓力，這不但本末倒置，也會造成國際誤解。「日本針對區域安全提出關切，是基於自身國家安全現實與印太局勢的判斷」，陳冠廷說，這並不是像馬英九所說的「攪動台海」。至於馬英九引用的「集體自衛權」議題，陳冠廷則說，馬在指責日本之前，完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將「非和平方式」列為選項的現實。日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣「挑釁」了誰。馬英九的論述，反而把台灣帶回那種「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。台灣是一個民主社會，當國際社會願意為區域和平發聲，我們理應珍惜，而不是以中國的反應作為判斷基準。陳冠廷強調，我們必須清楚表達「台灣的未來，不能也不會由中國說了算」。原文出處：快新聞／馬英九以「躁進言行」評論高市早苗 他痛批：迎合北京視角 更多民視新聞報導季連成又返花蓮視察水災！霸氣喊「不需道謝」：我是為了國家做事泥流衝明利村「水利署的鍋」？季連成急喊不應責備 理由全說了藍白又聯手修財劃法！陳其邁怒斥「講不聽」 親揭重大建設隱憂民視影音 ・ 1 天前
馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人
政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導日本首相高市早苗，近來發表"台灣有事"言論引發中國不滿，中國國台辦主任宋濤怒嗆日本"膽敢介入台海、必將迎頭痛擊"，但不只中方，國民黨前後任主席洪秀柱、馬英九也相繼發文附和，馬英九更批高市"躁進"言行、攪動台海情勢，讓王定宇怒批"竟然有個甘願當中共喉舌馬前卒的前總統"。統派人士：「高市早苗胡言亂語非常可惡，干涉我國內政，我應該要好好地教訓他們。」高舉"統一義勇軍"旗幟、統派人士衝到日台交流協會前、怒丟雞蛋殼抗議。全因為日本首相高市早苗，日前提到"台灣有事，可構成日本行使集體自衛權"的言論，引發中國不滿，國台辦主任宋濤怒嗆日方、干涉內政。中國國台辦主任宋濤（11.14）：「高市早苗就涉台問題，公然發出挑釁的言論，我們是絕不容忍，如果日本當局敢於介入，膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊，徹底粉碎他們。」馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人（圖／民視新聞）宋濤企圖把台灣問題內政化，國民黨前主席洪秀柱，卻跟著發文怒批"台海的事，關妳日本人什麼事？；前總統馬英九更轟，高市的躁進言行，是錯誤引用集體自衛權、攪動臺海情勢讓他深感憂心，還說兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸中國人自己談。前總統蔡英文赴歐演講（圖／民視新聞）立委（民）王定宇：「中國國民黨已經出了，會去追思頭號匪諜的黨主席，現在又了出一個，甘願擔任中共喉舌馬前卒的前主席，站在北京的坐標處理事情，不是站在台灣人民的利益看待事情，馬英九你沒有資格，代表台灣人民說話。」立委（民）陳冠廷：「馬前總統是台灣，中華民國的前總統，不要以北京的視角來去評論，必須要以台灣利益作為優先的考量。」高市早苗聲援台灣讓中國跳腳，馬英九卻敵我不分，讓不少網友感嘆，一樣是前總統，蔡英文赴歐發表演說、將台灣帶向世界，馬英九卻不斷向中國靠攏，還譴責民主盟友，哪條路線對台灣有利？外界自有公斷。原文出處：馬批高市早苗攪動台海 王定宇：中共馬前卒沒資格代表台灣人 更多民視新聞報導中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣馬英九、洪秀柱齊聲批高市早苗！周軒：絕非巧合民視影音 ・ 1 天前
美中稀土協議有望感恩節前敲定 美財長：若中方違約有反制手段
貝森特指出，上個月兩國已達成初步框架協議，華府承諾不對中國進口產品加徵100％關稅，北京則將暫緩對關鍵稀土礦物及磁材施行出口許可制度。他強調：「我對美中兩國領導人在韓國會面後的承諾感到有信心，相信中國將履行協議內容。」他同時警告，若中方違反協議，「美國仍握有...CTWANT ・ 1 小時前
大陸勸阻赴日旅遊 上海機場赴日旅客仍多
大陸外交部近日公開提醒民眾避免赴日旅遊，中日關係因此陷入緊張狀態。儘管如此，上海機場飛往大阪的航班仍有許多旅客排隊辦理登機手續。大陸對日本的不滿已從觀光層面擴展至軍事與外交領域，包括在黃海進行實彈演習、派遣海警編隊巡航釣魚台，以及以罕見的「奉示」形式召見日本大使，顯示中日關係急速惡化至冰點。TVBS新聞網 ・ 19 小時前