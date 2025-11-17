德國財長訪華：對話尋求公平、可靠的框架條件

（德國之聲中文網）德國財長克林拜爾（Lars Klingbeil）周一（11月17日）在北京與中國國務院副總理何立峰會面，並共同主持第四次中德高級別財金對話。

克林拜爾是本屆德國聯邦政府中首位訪華的部長。德國財政部發言人在克林拜爾啟程前曾表示，此次訪問的目標之一是“向中方傳達德國的利益訴求”。

克林拜爾周一呼籲北京為德國企業提供更公平透明的進入中國市場的渠道，並保障供應鏈的暢通。

他在德中財金對話開幕式上表示：“我們需要在可靠的框架條件下，實現包括金融市場在內的市場互通。” 他補充說，可靠性包括關鍵原材料的供應以及產能過剩的削減。“我們需要就此問題進行對話。”

德國副總理訪華：克林拜爾的首次外交檢驗？

“公平競爭至關重要”

在近期的國際貿易爭端中，中國限制了稀土等關鍵原材料的出口。由於德國工業嚴重依賴這些原材料的供應，此舉立即產生了影響。在鋼鐵行業，由於美國對該行業征收了高額關稅，許多原本運往美國的鋼鐵產品被轉運至歐洲，使得歐洲供應商面臨更大的壓力。

克林拜爾表示，公平競爭至關重要。他在會後稱，中方表示將重視德國和歐盟對於（稀土）出口管制的擔憂，“我們願意共同尋找解決途徑，以建立可靠的進口渠道和可靠的供應鏈”。何立峰也表示，雙方強調了加強包括稀土在內的全球供應鏈安全和穩定性的意願。

在會談中，克林拜爾還對中國一些關鍵產業，如鋼鐵、光伏和電動車行業的產能過剩表示了擔憂。“從德國的角度，我們認為這破壞了公平競爭，威脅到了中國以外，也包括德國的工業就業崗位。”

克林拜爾強調，德國企業通過大量投資專業知識和工程技術，為中國的增長和現代化做出了貢獻；與此同時，中國供應商也已成為德國工業價值鏈的關鍵組成部分。克林拜爾表示：“過去幾十年中德之間密切的貿易關系也意味著我們肩負著共同的責任。”

陪同克林拜爾訪華的有來自德國銀行和保險業的企業高管，包括德國聯邦金融監管局局長布蘭森、德國央行行長約納格爾，以及安聯保險和Ergo保險公司的代表等。

與上一屆由社民黨領導的德國聯合政府不同，現任由基民盟/基社盟和社民黨組成的聯合政府尚未制定對華戰略。前任政府曾設定對華“去風險”的目標，即減少對中國的依賴。然而實際上，在這方面進展甚微。

呼籲中國促俄烏結束戰爭

中國副總理何立峰在會後表示，與克林拜爾的對話取得“圓滿成功”，中德就深化交流達成重要共識。他表示，中國歡迎德國企業投資中國市場，並堅信貿易沖突可以通過對話和協商得到解決。他強調中方致力於與德國合作，“營造公平、公正和非歧視的營商環境”。

何立峰還表達，希望德國能夠利用其在歐盟的影響力，改善世界第二大經濟體中國與歐盟27個成員國之間的關系。

克林拜爾表示，“德國和中國可以攜手應對我們這個時代的挑戰”，同時呼籲北京與柏林合作推動結束烏克蘭戰爭，並指出中國可以發揮關鍵作用。他補充說，烏克蘭戰爭也是全球經濟發展的一個不穩定因素。

何立峰在回應中並未談及烏克蘭戰爭，只是提到世界局勢動蕩不安。他補充說，穩定的德中關系將能夠提供更大的國際安全保障。

在北京結束與中國財經高層官員的會談後，克林拜爾將前往上海訪問。他將在上海將參觀西門子醫療的生產基地和研發中心。

綠黨：德國外交進退失據

克林拜爾的此次訪問，在德國國內也引起廣泛關注，但並非所有方面都看好。在野的綠黨就提出了批評。該黨主席布蘭特納（Franziska Brantner）周一在接受德國編輯網絡（RND）旗下報紙采訪時表示：“德國政府向北京發出了完全自相矛盾的信號。外交部長因為缺乏實質性的會談日程而不得不取消訪問，而財政部長卻按計劃出訪，這讓（德國）外交政策顯得進退失據。”

德國外長瓦德富爾原計劃上月底訪華。這位多次公開批評中國在南海和台灣問題上立場的外長在10月中稱中國“試圖改寫基於國際法的世界秩序”後，中方幾乎未為其訪問安排高層會談，柏林在最後時刻臨時推遲了這一訪問。

布蘭特納還說，鑑於中國在俄烏戰爭中所扮演的角色以及新的出口限制，德國需要“清晰、相互協調的對華戰略”。



