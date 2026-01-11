德國財長：國際法適用所有國家 美國也不例外

德國財政部長兼副總理克林拜耳(Lars Klingbeil)今天(11日)表示，國際法原則適用於所有國家，「包括美國在內」，強調格陵蘭的未來只能由丹麥與格陵蘭自行決定，領土主權與完整性必須受到尊重。此番言論是回應美國總統川普(Donald Trump)近期揚言可能奪取格陵蘭的說法。

克林拜耳在前往華盛頓出席七大工業國(G7)財長會議前指出，若美國以軍事手段從長期盟友丹麥手中奪取這座富含礦產的北極島嶼，將對北約造成巨大衝擊，並加深美歐之間的裂痕。他強調，北約盟友應共同提升北極安全，而非彼此對立。

此外，週一(12日)舉行的G7會議將聚焦關鍵礦產取得問題。克林拜耳表示，德國有高度利益擴大國際合作，以強化供應安全並降低對中國的依賴。根據國際能源總署數據，中國在多項關鍵礦產精煉領域占比高達近五成至近九成，成為西方國家關切焦點。(編輯：沈鎮江)