德國資深演員過世！享壽81歲 生前參演超過200部電影

娛樂中心／游舒婷報導

曾參演超過200部電影的德國資深演員烏多基爾（Udo Kier），傳出於23日過世，高齡81歲的他在演員生涯中參與了許多經典作品，是德國影壇標誌性的一名演員。

德國資深男星烏多基爾（Udo Kier）過世。（圖／取自imdb）

基爾一生參演超過200部作品，其中最廣為人知的，是他在1970年代與安迪．沃荷（Andy Warhol）合作的兩部經典，分別是1973 年《慾望科學怪人》（Flesh for Frankenstein）與1974年《吸血鬼之血》（Blood for Dracula）。兩部作品由保羅．莫里西（Paul Morrissey）執導、沃荷監製，基爾以大膽、帶有黑色幽默的方式重塑傳統怪物形象，成為影迷心中的經典。

廣告 廣告

因這兩部電影爆紅後，基爾在接下來的20年裡往返歐洲拍片，並與德國名導賴納．華納．法斯賓德（Rainer Werner Fassbinder）合作，包括《The Station Master’s Wife》《The Third Generation》《Lili Marleen》等多部作品。多年往返歐美拍片後，他最終定居洛杉磯與棕櫚泉，最終也在棕櫚泉走向人生的終點。

而近期，基爾正與知名遊戲創作者小島秀夫合作製作原創新作《OD》，小島秀夫得知消息後，也在 X 上發表感言，回憶與烏多‧基爾合作狀況，並致上哀悼之意。

更多三立新聞網報導

辣媽找男同學啪啪還傳不雅片 女兒崩潰作證：拜託重判她

黃大謙走鐘獎饒舌超炸！直接上台嗆：我不用人民幣 網友全嗨翻

玉澤演狂發在台生活照！她搭公車見「1公告」網笑翻：司機很配合

一堆人愛用！她洗衣一動作遭灼傷眼角膜 視力僅剩0.06

