德國跨年炸傷頻傳 是否實施全國性煙火禁令引辯論

（中央社記者林尚縈柏林31日專電）德國警察工會「全國禁放煙火」請願已累積近300萬人連署，隨跨年夜將近，是否立法禁止施放煙火的討論再起。支持者認為，跨年煙火每年造成大量傷患，政府應全面禁止；反對者則表示，跨年放煙火是全民共享的傳統，象徵自由與平等，不應隨意捨棄。

依德國現行規定，一般民眾僅能在每年12月31日至翌年1月1日施放煙火。每到這個難得的「煙火自由日」，街上不僅隨處可見燃放煙火與爆竹的民眾，也時常伴隨消防與救護車的鳴笛聲。

根據德國醫院聯合會（DKG）統計，2025年1月1日全德約有近百名因炸傷入院治療的重症患者，另有5人因煙火事故喪生。全德汽車俱樂部（ADAC）指出，每年平均約有8000人因煙火與爆竹導致內耳受損。

發起請願的德國警察工會（GdP）表示，跨年夜警察與消防人員屢遭爆竹投擲攻擊，醫院急診也常見手部炸裂與燒燙傷個案，認為「不應再把跨年夜變成危及生命的時刻」，並呼籲政府強化對第一線警消的保護措施。

工會主張，政府應全國性禁止向私人販售煙火，改以城市統一規劃的公共煙火施放活動取代，並要求與德國聯邦內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）會面討論改革方向。

聯邦政府當前對全面禁令持保留態度。內政部在昨天舉辦的例行記者會回應，短期內不打算修法，明年將與各邦研議是否調整「爆裂物條例」，賦予邦政府更大的跨年煙火禁令裁量空間。

根據明鏡週刊（Der Spiegel）調查，目前德國16個邦中，有10個支持賦予地方更多權限，在人潮聚集的火車站或觀光區等特定地點實施禁煙火令，其中包括跨年氣氛最熱鬧、每年煙火在各街區遍地開花的首都柏林。

雖然事故頻傳，仍有不少民眾認為，跨年與家人朋友一起購買並施放煙火，是重要的年節傳統。德國圖片報（Bild）記者穆勒巴赫（Robin Mühlebach）在一篇討論煙火禁令的報導中回憶：「我最美好的童年記憶，是父親在寒夜裡帶著我們放煙火。」

穆勒巴赫指出，對許多德國人而言，與家人一起放煙火是重要的成長記憶；而煙火在歷史上曾屬王公貴族專享，直到近代才逐漸成為全民共享的跨年儀式，象徵自由與平等。他認為，若以全面禁令取代，形同剝奪民眾參與傳統的權利。（編輯：韋樞）1141231