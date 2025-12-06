德國通過役男強制體檢與填問卷 各地學生罷課示威

（中央社柏林5日綜合外電報導）德國國會今天通過修法，要求所有年滿18歲的男性須強制體檢及填寫關於體能狀況與從軍意願的問卷，全國各地都有學生上街，抗議政府這項兵役調整。

德國之聲（DW）報導，修正後的兵役新規雖仍暫時維持志願役，但所有18歲男性從2026年初開始，會收到一份強制填寫的問卷，女性則仍維持自願填寫。此外，2008年（含）以後出生的男性必須在指定時間接受體檢，以便萬一發生衝突時政府可徵召哪些人入伍。

政治新聞網POLITICO報導，德國為因應可能增加的俄國威脅，計劃將現役部隊從18萬擴編至26萬人，把後備部隊從5.5萬人增至20萬，以達北約戰備需求。

目前由保守派基民黨（CDU）與中間偏左社民黨（SPD）組成的德國聯合內閣，之前為這項兵役調整爭論數月，直到11月才就修法達成共識。社民黨反對恢復全面徵兵。

作為兵役調整的一環，聯合內閣同意2008年以後出生男性恢復強制體檢。若德國軍方未達成志願役招募目標，得在聯邦議院（Bundestag,德國國會下議院）表決通過後，讓部分已體檢完的人受徵召入伍。

全德各地約90個城鎮出現示威。柏林警方表示，今天約有800人在柏林集會抗議這項改革，預計5日結束前參與示威人數將破千。

發起這次示威的「校園反徵兵罷課」（Schulstreik gegen Wehrpflicht）在他們的網站上說：「政治人物和德國聯邦國防軍一直在討論如何重新引入徵兵制。但沒有人跟我們對話。沒有人問我們的想法。」

來自布蘭登堡邦（Brandenburg）某城鎮的16歲高中生馬丁（Martin）是參與罷課的學生之一。他在柏林市中心告訴POLITICO：「為什麼要靠提高武裝來解決戰爭？這只是重演一戰和二戰前發生的事情。」

馬丁說他一直在想如何規避徵兵，像是看心理醫生或爭取判定罹病體位不符，「為什麼我要做老一輩的人叫我做的事？我將被迫參加一些對人生毫無幫助的訓練，就只為學如何殺人」。（編譯：陳亦偉）1141206