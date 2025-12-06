德國通過新兵役法將擴大志願役 引爆90座城市學生示威

2025年12月5日，德國柏林大批民眾走上街頭，反對國會通過的志願役新法。路透社



德國國會週五（12/5）投票通過一項爭議性的新兵役法，引入志願役制度，目標是擴大軍隊規模，達成北大西洋公約組織（NATO）在俄羅斯全面入侵烏克蘭後的提升防衛目標。

路透社、英國廣播公司（BBC）報導，這項法案經過數月激烈辯論，是德國軍事政策的重大轉變，也呼應總理梅爾茨（Friedrich Merz）打造歐洲第一強軍的政策。

新法引進雙軌制：以薪酬較高的志願役吸引青年男女；若志願役人數不足，國會可在必要情況下啟動徵兵。

廣告 廣告

德國國會以323票對272票通過新法。若志願參軍者超額要如何篩選合格者，則須另行表決。

新法目標是在2035年前，將現役軍人自18.3萬人大幅增加至26萬人，後備軍人增至20萬人。

這是德國2011年暫停徵兵以來的重大改革。根據新法，自2026年1月起，所有年滿18歲男性都須做體檢，並回覆詢問參軍意願的問卷；女性也會收到問卷，但可自由決定是否回覆。

在此之前，法國、義大利、比利時均已擴編志願役軍隊，北歐與波羅的海國家則加強徵兵，以應對俄羅斯逐漸升高的軍事活動。

不過許多德國青年對新法持反對或懷疑態度，多達90座城市的學生週五發起罷課示威。

示威組織者在社群媒體的聲明中寫道：「我們不想花費人生中的半年光陰鎖在軍營裡，接受操練與服從訓練，學習殺戮。戰爭不會給我們未來，也會摧毀我們的生活。」

更多太報報導

川普重磅《國安戰略》：強化印太布局、主導西半球 抨擊歐洲恐陷「文明消亡」

「美寶」恐當不成公民？川普限縮「出生公民權」命令 最高法院將審理

措辭更強硬！美國安戰略報告8次提及台灣 要盟友建軍協防