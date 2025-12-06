德國通過新兵役法案！預期5年內增8萬兵 引爆90座城市學生罷課示威

德國布萊梅（Bremen）爆發學生罷課示威，抗議新的兵役法案。（圖／達志／美聯社）

德國聯邦議院（Bundestag）5日投票通過恢復「志願役兵役制度」的法案，此舉旨在強化德國的軍事防務，以應對俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，也標誌著德國國防政策的重大轉向。這項改革契合總理梅爾茨（Friedrich Merz）致力打造「歐洲最強常備軍」的主張，並使德國成為重新推動兵役制度的歐洲國家。

綜合外媒報導，依照新制，自2026年1月起，所有年滿18歲的德國公民都會收到1份問卷，表達是否有意願加入「聯邦國防軍」（Bundeswehr），其中男性必須填寫問卷，女性則以自願為原則。

廣告 廣告

儘管政府強調新制以自願為核心，但政策甫公布仍在全國引發青年反彈。全國約90座城市的學生計畫於當地時間5日串聯罷課抗議，光是在漢堡（Hamburg）就預估有約1,500人參與，校方甚至提醒家長不要讓孩子因抗議而缺課。

許多年輕人對此政策公開表達反對，或保持質疑態度。抗議組織者在社群媒體發表聲明指出：「我們不想把半年的生命花在軍營裡，被訓練服從、操練、甚至學習如何殺人。戰爭不會帶來任何前​​景，只會摧毀我們的生計。」

德國聯邦議院5日以323票對272票通過上述法案之際，法國才剛宣布將從18、19歲青年中推動為期10個月的自願軍事訓練。德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）表示，自2027年7月起，所有18歲男性將須接受強制健康檢查，以評估是否適合在必要時服役。

他解釋，唯有普遍性的健康審查，才能確保德國在遭受攻擊時，不會浪費時間在判斷「誰能擔任國土保衛者進行作戰，而誰不能。」

目前德國軍隊約有18.2萬名現役軍人，皮斯托里烏斯希望明年能增加2萬人，並在2030年代初將整體人數提升至26萬，再配合約20萬後備軍人，以符合北約（NATO）的最新兵力要求，並提升德國的國防能力。

儘管制度以自願為主，但若安全情勢惡化、或志願人數無法滿足軍方需求，聯邦議院仍可能進一步考慮恢復義務役。若戰爭爆發，先前收集的問卷與健康資料也能立即成為徵募兵源的依據。

與其他歐洲國家類似，德國曾在1990年代和平時期大幅裁減軍力。冷戰期間，德國軍力最多曾接近50萬人，但2011年時，時任總理梅克爾（Angela Merkel）終結義務役制度。如今在俄羅斯威脅與川普政府的施壓下，梅爾茨承諾將重塑德軍，使其成為歐洲最強的常規戰力。

為吸引自願者，德國政府也祭出相對優渥的薪資，月薪約為2,600歐元（約合新台幣94,722元）；相比之下，法國志願役每月僅能獲得約800歐元（約合新台幣29,145元）。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／華視男主播性騷女同事5年 公司2個月後開鍘下場GG了

台灣夜市沒落了？ 網點出「3大關鍵」：比吃到飽還貴

住豪宅如廁竟要「全家上完才能沖」！婆婆稱祖傳規矩 她臭到崩潰求救