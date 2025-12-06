德國通過新兵役法！不滿學生群起罷課抗議

▲德國國會5日投票通過兵役法案，從2026年1月起，所有18歲青年都將收到一份問卷，詢問他們是否有意願從軍，男性必須填寫，女性則是自願填寫。此舉旨在擴大軍隊規模，但也引發不滿民眾上街抗議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 德國國會5日投票通過兵役法案，引入志願役制度，從2026年1月起，所有18歲青年都將收到一份問卷，詢問他們是否有意願從軍，男性必須填寫，女性則是自願填寫。此舉旨在擴大軍隊規模，加強應對俄羅斯全面入侵烏克蘭後的國防能力。不過，許多德國學生走上街頭抗議新法，5日有多達90個城市的學生加入罷課抗議，表達對於這項措施的反對。

根據《BBC》報導，這項法案標誌著德國軍事政策的重大轉變，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）一直致力於打造歐洲最強大的軍隊，在國會經過激烈辯論後，最終以323票贊成對272票反對的票數通過法案。

德國政府表示，計畫是盡可能讓兵役制度保持在志願役，但從2027年7月起，所有年滿18歲的男性都必須接受體檢，以評估他們是否適合服兵役。國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，普遍性地強制體檢是必要的，這樣一旦德國遭到攻擊，就不用浪費時間再去確認「誰有能力為保衛國土作戰，而誰沒有」。

德國目前約有18.2萬位現役軍人，佩斯托瑞斯希望在一年內將現役軍人增加至20萬人，長期目標則是在2030年代達成擁有26萬位現役軍人、20萬後備軍人，以加強德國的國防力量。如果志願役人數太少，無法達成目標，國會可能會考慮進一步實行徵兵。

許多德國年輕人反對這項新法律，或者至少說對其心存疑慮，擔心最終將不可避免地讓徵兵制捲土重來。一位發起抗議的組織者表示，「我們不想把人生中的半年光陰花費在軍營裡，只為了接受隊列訓練與服從訓練，學習殺戮。戰爭不會給我們未來，只會摧毀我們的生活」。

抗議民眾拿著「反對徵兵」、「反徵兵要人權」等標語走上街頭，還有抗議者舉著「這不是我們的戰爭，也不是我們的責任」的布條。一位抗議現場的學生表示，幾乎所有在校學生都反對徵兵。

