德國都會公共運輸大罷工 通勤族冒低溫徒步移動

德國首都柏林這幾天的氣溫都只有個位數，甚至低於攝氏零度，路面和人行道上還有殘留的積雪。由於日前勞資談判陷入僵局，各大都會的公共運輸業在工會號召下展開大罷工。許多出門上班上學的民眾，迫不得已必須頂著低溫徒步前進，心中充滿無奈。

清潔公司員工瑪蒂娜費雪表示，「都沒有車，要走很多很多路。不然就像我設法搭便車，還有就是搭捷運去瑪爾斯多夫區。」

大學生路易斯赫爾曼說道，「讓人有些不爽，我要去圖書館唸書，本來只要30分鐘，現在要1小時。可搭的捷運在施工、也無法通行，現在又碰上罷工，讓人火大。」

廣告 廣告

唯一不受影響的地區，是漢諾威、哥廷根等城市所在的下薩克森邦，當地政府和工會另有所謂的和平協議，因此運輸工會不參加這次的罷工。

另外，國營的德國鐵路公司DB也不受影響，因此包括區間列車、長途高鐵ICE，以及德國鐵路經營的各地捷運，在罷工期間都照常行駛。

數位內容公司經理阿奈札說：「我可以找到解決方法，我工作的地方不遠，所以可選擇用搭公車或捷運的方式。」

而這次發起罷工的運輸業工會，範圍涵蓋大約150家各地方政府的鐵公路企業，會員人數近10萬人。工會指控資方、也就是各地方政府，要求員工放棄病假給付，來交換改善設施以及彈性工時等待遇；在雙方沒有共識之下，釀成這次的罷工。

下一輪的談判預計在2月9日登場，工會揚言，如果資方沒有重大讓步，還會有進一步的罷工行動。