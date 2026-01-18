德國銀行金庫竊案 警方約談三千名受害者

（德國之聲中文網）德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）儲蓄銀行去年底發生震驚全國的銀行保險箱大規模竊案，銀行金庫被鑽洞盜竊，3000歐元財物不翼而飛。警方宣布將自下周一起，全面傳喚所有受害的保險箱持有人制作筆錄。由於受害人數高達約 3000人，傳喚預計將持續數周，警方為此已完成大規模後勤與人力部署。

警方指出，問訊過程中，受害者可詳述各自保險箱內存放的物品內容，包括現金、珠寶與貴金屬等。相關信息將直接納入偵辦方向，並可能為案件提供新的調查線索。此外，警方也將視個別需求，現場提供被害人保護與心理支持等相關協助。

這起案件發生於12月29日。劫匪精准地利用聖誕節與元旦之間的假期，從銀行旁的停車場鑽洞，打通通往金庫的牆壁，成功闖入儲蓄銀行位於蓋爾森基興布爾區（Buer）的分行金庫，並撬開約3200個保險箱竊走財物。依每個保險箱約一萬歐元的保險金額估算，整體損失超過3000萬歐元，被視為德國近年最嚴重的銀行竊案之一。

目前嫌犯仍然在逃，警方持續調查案件細節，其中一項關鍵問題在於，歹徒如何在未觸發銀行警報系統的情況下，成功侵入戒備森嚴的金庫。

此外，案件的法律追究也同步展開。已有律師事務所著手准備對儲蓄銀行提出損害賠償訴訟。據 西德廣播公司報導，該律所已代理約150名受害者，並於周六晚間舉辦說明會，向受害人說明後續法律行動。

