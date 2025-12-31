德國銀行金庫遭鑽牆大盜洗劫 估損失11億

德國一家銀行遭「鑽牆大盜」洗劫，初估損失約合台幣11億！從現場曝光的畫面看到，金庫牆壁被鑽破一個大洞，櫃子上的物品全散落一地。

銀行金庫牆壁被鑽破大洞，竊賊盜走大量現金及貴重物品。圖／美聯社、路透社

事發在德國西部城市蓋爾森基興，德國「儲蓄銀行」一家分行疑似在耶誕節放假時，遭竊賊從外部闖入，警方表示，竊賊撬開了數千個保險箱，盜走現金、黃金跟珠寶等貴重物品，估計得手約3千萬歐元。

銀行到了29號火災警報響起時才後知後覺，警方已經啟動調查，但目前尚未抓到任何嫌犯。消息一出，大批存戶現身銀行，要求給個交代。

存戶聚集在銀行外要求銀行給交代。圖／美聯社、路透社

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／陳盈真

