德國鐵路（DB）准點率再創新低

（德國之聲中文網）《星期日圖片報》報導報導指出，鐵路基礎設施老化、施工工地過多，以及主要長途轉運樞紐負荷過重，是造成誤點的關鍵原因。德國鐵路方面坦言，公司正處於改革轉捩點，「即使不可能一夕之間出現奇跡，德國鐵路如今正邁入一個新階段。」

去年上任的德國鐵路執行長伊芙琳・帕拉（Evelyn Palla）表示，2025 年長途與區域運輸的准點率均出現下滑，當前首要任務是穩定下降趨勢。她仍維持政府設定的目標，力拼在 2029 年底前將准點率提升至至少 70%。

廣告 廣告

為改善營運，帕拉計劃重組國有鐵路集團，將更多決策權下放至地方層級，並精簡柏林總部管理架構，削減約半數高階管理職位。聯邦政府也預計在 2026 年投入 230 億歐元改善鐵路基礎設施。

（德新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。