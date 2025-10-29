德國開發艦載高能雷射武器原型機曝光 2029部署挑戰美以領導地位

德國海軍在「薩克森號」巡防艦上測試萊茵金屬-MBDA公司的雷射武器示範樣機。 圖：翻攝萊茵金屬官網

[Newtalk新聞] 軍事媒體《Defense News》報導，德國國防軍28日接收萊茵金屬與MBDA德國聯合研發的艦載高能雷射武器示範系統，標誌歐洲首度驗證艦載雷射在無地形遮蔽下擊落無人機，預計2029年部署作戰艦艇，挑戰美以領導地位。

報導描述，該艦載高能雷射武器系統經薩克森級（Sachsen class）巡防艦「薩克森號（FGS Sachsen，F-219）」一年海上試驗，完成逾百次實彈射擊，成功追蹤並摧毀高速無人機，證實精準度與反應速度。相較於美國海軍LaWS（30kW，2014年部署波斯灣，專長反小型艇與無人機，但需地平線背襯）及以色列「光盾」（100kW陸基版，2023年攔截火箭彈）；德國系統首創「藍天」射擊，無需地形遮蔽，擴大海上運用彈性。目前20kW輸出足以擊落小型無人機，未來可擴充至100kW以上，對抗超音速飛彈與砲彈。

報導指出，該系統補充傳統火砲與導彈的防衛間隙，專司近程反無人機群、快艇威脅。MBDA負責偵測與指揮整合，萊茵金屬主導雷射源與艦載機械。後續示範系統將移至陸上靶場繼續進行測試，若能順利達標，德國計畫將於數年內編列採購，躋身美、以之外第三個具備艦載雷射作戰能力國家。

