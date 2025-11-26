德國防預算達GDP5% 駐台代表分享經驗：朝野將國家利益置於政黨之上

記者劉秀敏／台北報導

德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）（圖／翻攝自德國在台協會臉書）

總統賴清德今（26）日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並親自說明國安團隊研擬的兩項方案，當中包括2026至2033年將投入1.25兆元的國防特別預算。對此，德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）分享，德國已經把國防預算提高到GDP的5%，而德國政府與在野黨團結一致，把國家利益置於政黨利益之上，共同修改憲法以滿足國防需求。

德國在台協會處長狄嘉信今日在臉書發布影片，分享德國提高國防預算的經驗。狄嘉信表示，最近他收到許多關於德國國防預算的問題，「讓我告訴大家，我們已經把國防預算提高到GDP的5%。」

狄嘉信指出，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，讓大家意識到：「很不幸地，戰爭又回到了歐洲。」而俄羅斯獨裁者已經明確表示，烏克蘭並不是他的最終目標。所以，必須讓自己有能力保衛國家，以便不需要真的上戰場。

「我們是如何做到的？」狄嘉信說，德國國會修改了憲法，以提高債務上限，也就是德國政府與在野黨團結一致，把國家利益置於政黨利益之上，共同修改了憲法，以滿足國防需求。



