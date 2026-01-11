德國電動車銷量上升 但不及預期

（德國之聲中文網）德國汽車市場去年略有增長。據德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）的數據顯示，乘用車新注冊量達到290萬輛，比上年增長1.4%。其中，12月份的同比增幅接近10%，助力了整體增長。

其中電動車業績突出。2025年新注冊的純電動汽車超過54.5萬輛，比上一年增長了43%。目前純電動汽車已佔據了19.1%的市場份額。也就是說，幾乎每五輛新車中就有一輛是純電動車。

不過專家們目前尚未看到德國電動汽車市場出現真正的爆發式增長。“乍一看，這些數據似乎表明電動汽車市場將迎來繁榮，”安永咨詢公司（EY）汽車專家加爾（Constantin Gall）表示，“但實際上，2025年的強勁增長僅僅彌補了2024年的銷量下滑。”德國政府對購買電動車的補貼意外終止，導致2024年銷售額暴跌。

德國汽車市場需求至今仍未從五年前新冠疫情危機造成的低迷中完全恢復。相比之下，2019年新車注冊量為360萬輛。加爾解釋說，消費者購車意願持續低迷。“疲軟的經濟、日益加劇的就業不穩定性以及諸多政治、社會和經濟危機都造成了影響。”

2025年，很大一部分新車都采用了混合動力系統。這些車型佔據了近40%的市場份額，其中約四分之一的混合動力汽車是插電式混合動力車。配備外置充電電池的混合動力汽車的同比增長幅度也最大，達到了62.3%。另一方面，汽油車的市場份額下降至27.2%，柴油車的市場份額下降至13.8%。

在德國品牌中，寶馬的新車注冊量增幅最大，接近9%，其次是福特（8.8%）。大眾汽車在德國汽車制造商中市場份額最高，達到19.6%。斯柯達是表現最強勁的進口品牌，市場份額接近8%。西雅特（Seat, 5.7%）和現代（3.3%）分別位列第二和第三。

在所有品牌中，增幅最大的是中國的比亞迪，增幅超過700%。然而，其新車注冊的佔比仍然較低，僅為0.8%。在德國市場，保時捷（-17.7%）、Smart（-62.1%）和特斯拉（-48.4%）的銷量均大幅下滑。汽車制造商預計今年銷量將略有增長。

德國汽車工業協會（VDA）和國際汽車制造商協會（VDIK）預測，銷量將增長2.0%至2.5%，達到290萬輛以上。然而，前提是德國政府決定的電動汽車補貼政策能夠盡快落實。

作者: 德才 (德新社、德廣聯)