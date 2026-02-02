德國馬鈴薯大豐收！4000公噸柏林路邊免費送 民眾瘋搶

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

德國上一季的馬鈴薯大豐收，收穫量創下25年來新高，被當地人形容為一場「馬鈴薯洪水（Kartoffel- Flut）」。為了處理這批供過於求、甚至導致市場價格大跌的作物，薩克森州的一間農場主動發起了名為「4000公噸」的免費贈送活動。消息一出，這批相當於800頭成象重量的馬鈴薯在短時間內被搶購一空。

德國馬鈴薯供過於求，為避免浪費，農場主人決定分送給柏林民眾。（示意圖／Unsplash）

因市場行情低迷，貿易商訂購後無處銷售，導致大量馬鈴薯滯留在倉庫中。農場主人不忍心讓辛勤耕作的糧食化為廢棄物，便在柏林設置了174個領取點，並架設地圖網站供民眾查詢。在物價飛漲的現況下，許多柏林市民攜家帶眷、拎著大籃子排隊領取，希望能節省生活開支。

除了民眾自取，這批物資也惠及了學校、教堂及收容所等非營利組織；柏林動物園則接收了部分馬鈴薯作為動物飼料，減少浪費。更具意義的是，已經有兩卡車的馬鈴薯被送往烏克蘭提供人道支援。

然而，這份雪中送的善意並非所有人都買單。部分農民公開批評，這種大規模的免費發送行為進一步導致市場飽和，讓原本就處於低點的馬鈴薯價格雪上加霜，甚至連帶拖累其他農作物的身價，讓許多農場的生計面臨考驗。



