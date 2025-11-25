德國麥當勞兒童餐出包！ 2歲童「喝到清潔劑」臉脹紅痛苦尖叫
德國卡塞爾（Kassel）一間麥當勞近日爆出離譜意外，一名2歲兒童在飲用快樂兒童餐附贈的飲料後，立即臉色通紅並放聲哭叫，家長事後發現瓶中疑似不是水，而是「味道強烈的含酒精液體」，恐為清潔劑或消毒液。事件已引發當地警方調查。
飲料裡怎麼會有清潔用品？
根據德國媒體報導，34歲的母親Katharina Schlemm表示，她在得來速點了快樂兒童餐，飲料選擇「瓶裝水」。然而孩子喝下一口後，突然「整張臉變得通紅並尖叫」，讓她立刻察覺不對勁。
她打開瓶子聞味道，驚覺其中液體散發強烈酒精味，「很可能是消毒劑」，而非普通飲用水。
店家竟要求「把瓶子還來」？警方立即介入
母親指控店家並沒有嚴肅看待此事，還要求她「把瓶子交回」。她認為態度不可接受，於是報警處理。
警方到場後將瓶子查扣送驗，並以「過失傷害」方向展開調查。救護人員於現場為幼童進行初步處理，母親隨後再將孩子送往當地醫院，以排除中毒風險。警方表示，孩子「沒有受到嚴重傷害」，目前也沒有跡象顯示事件為蓄意。
誤裝消毒液？員工疏失可能是關鍵
母親表示，她在停車場首次開瓶時並未察覺異常。外界質疑，是否有員工在清潔過程中曾將消毒液裝入瓶內使用，卻誤將該瓶放回飲料供應區。警方目前也將此列為調查方向。
麥當勞總部：已注意事件，全面協助調查
麥當勞德國總部回應指出，已掌握事件並「全力配合調查」，但在調查未完成前不便透露更多細節，並強調對事件深感震驚。
