德國「世界第一輛」給別人! 挪威將成全球首國接收豹2A8主戰坦克

19 日，首輛豹 2A8 將在慕尼黑的 KNDS 集團（前克勞斯-瑪菲·韋格曼公司）正式下線，首批交付對象是挪威陸軍。 圖：翻攝自 寰球戰略解讀

[Newtalk新聞] 德國製造的最新型豹 2A8 主戰坦克即將迎來全球首輛量產車。根據德國媒體報導，19 日，首輛豹 2A8 將在慕尼黑的 KNDS 集團（前克勞斯-瑪菲·韋格曼公司）正式下線，不過首批交付對象並非德國陸軍，而是挪威陸軍。這意味著挪威將成為全球首個接收豹 2A8 量產型主戰坦克的國家。

下線儀式將由德國與挪威兩國國防部長共同出席。目前首批坦克正在 KNDS 公司組裝，挪威版本被命名為「豹 2A8 NOR」，號稱具備「非凡」的作戰能力。該版本整合挪威康斯伯格集團的 ICS/CORTEX 通訊系統，可實現跨平台數據共享與協同作戰，並結合泰莱普蘭環球公司、 Sysint 公司及泰雷兹挪威的先進技術。

根據計畫，豹 2A8 NOR 將於 2027 年正式在挪威陸軍服役，全部 54 輛坦克預計在 2031 年前交付完成。由於部分生產線設於挪威本土，這也是導致交付期較長的原因之一。

德製「豹2A8主戰坦克」。 圖：翻攝自零度Military

值得注意的是，這輛交付挪威的豹 2A8 可能是全球第一輛量產車。雖然德國原定於 2025 年接收首批 18 輛豹 2A8 ，但目前尚無明確證據顯示德國國內的生產工作已啟動。

早在 2023 年 2 月，挪威在韓國 K2 坦克與德國豹 2A7 的競標中最終選擇了後者，交易總額高達 1920 億挪威克朗（約每輛 3,550 萬美元）。同年夏季，該協議更新為採購更新一代的豹 2A8 。由於德國自家的採購計畫較晚，因此挪威率先取得首批量產型並不令人意外。

豹 2A8 是德國「豹」式主戰坦克家族的最新型號，具備模組化裝甲、防集束彈系統與「戰利品」主動防護系統，同時升級了光學、通信與火控裝備。根據現行生產計畫，該型坦克年產量約為 58 輛，產能雖不及韓國 K2 每年 120 輛或俄羅斯的生產規模，但德國強調其品質與電子整合度遠勝以往型號。

