德國一家四口伊斯坦堡度假全身亡 「飯店殺蟲劑」疑成奪命關鍵

疑似是飯店殺蟲劑，釀成一家四口死亡。（示意圖，photo-ac）

土耳其伊斯坦堡近日爆出一起震驚國際的死亡事件，土耳其裔、擁有德國公民身分的博傑克（Servet Böcek）帶著一家人度假，卻在入住飯店後陸續出現噁心、嘔吐等症狀，最終4人全數身亡。當地官方最初懷疑是食物中毒，但後續調查卻發現飯店可能使用除蟲劑除蟲，毒物疑似透過浴室通風系統外洩進入房內，目前已有11人遭到拘留，檢方與衛生單位正全力釐清死因。

一家四口接連過世 究竟出了什麼事？

根據《people》報導，伊斯坦堡衛生主管居奈（Abdullah Emre Guner）表示，38歲父親博傑克（Servet Böcek）17日不治身亡，他的妻子與2名年幼子女則在數日前病逝。

一家四口自11月9日從德國漢堡抵達伊斯坦堡，入住當地「Harbour Suites Old City」飯店後陸續出現嘔吐、發燒等症狀，12日曾就醫後短暫返房，不料隔日妻子及兩名孩子病情急轉直下，送醫搶救仍宣告不治。

真的是街頭小吃害的？

起初，外界懷疑一家人可能吃了「淡菜鑲飯」、烤馬鈴薯（Kumpir）、烤羊內臟（Kokorec）等街頭美食而中毒，但檢警後續採集房內床單、枕頭、毯子、瓶裝水等物品，並調查飯店近期曾進行除蟲作業，研判可能是殺蟲劑在通風系統外洩，導致博傑克一家吸入有毒化學物質。

為何飯店11人被帶走？

土耳其司法部長圖恩奇（Yilmaz Tunc）證實，目前已有11人列入調查，包括飯店業者、員工及負責除蟲作業的公司人員。另有兩名外國遊客在15日同樣於飯店出現身體不適，引發當局更高度重視。

死因何時能釐清？

伊斯坦堡省衛生局與地方檢察署已啟動全面調查，家屬死因將由法醫研究所進行判定。儘管飯店尚未回應媒體詢問，但案件已成為當地社會高度關注的公共安全危機。

