德國一家銀行金庫被鑽洞盜竊 3000萬歐元財物不翼而飛

（德國之聲中文網）這是發生在德國蓋爾森基興（Gelsenkirchen）儲蓄銀行（Sparkasse）的真實劫案。竊賊的專業手法與大膽計劃，讓全德輿論為之嘩然。

劫匪精准地利用聖誕節同元旦之間的節假日空隙，在銀行相鄰的地下車庫，鑽牆開洞，直抵銀行金庫。

過程中，他們使用重型鑽機，在銀行金庫牆體上鑽出一個巨大空洞，然後乘虛而入，突破防線。

周一凌晨（12月29日）報警後，外界才驚覺金庫已被洗劫。

慘重損失： 超過3000個私人保險箱被暴力開啟，存放其中的現金、黃金和珠寶被一掃而空，總價值估算至少約3000萬歐元。

此次事件波及超過2500名客戶，恐成為德國近代史上涉案規模最大的銀行盜竊案之一。

周二，約200名心急如焚的受害者聚集在蓋爾森基興儲蓄銀行門外，向銀行討要說法，場面一度失控。警方被迫介入並封鎖了該銀行。

銀行表示，每個保險箱的賠償上限為1.03萬歐元，這對許多損失慘重的家庭而言無疑是雪上加霜。

目前，警方正全力追緝。在嚴密的德國銀行安保體系下，這堵被鑽破的牆留下的不僅是空洞，還有公眾對安全感的巨大質疑。

