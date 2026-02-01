德國「愛他美」奶粉疑染仙人掌桿菌召回 食藥署：國內未輸入

國際知名奶粉品牌，近來屢屢發生受污染事件（本報資料照）

達能公司旗下品牌「愛他美」嬰兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌毒素（仙人掌桿菌毒素）污染，正在德國召回相關產品；食藥署（1日）表示，受影響共計3批產品，台灣皆無進口回收產品， 民眾如赴德國旅遊，應避免購買及食用問題食品。

今年一月上旬，雀巢嬰兒配方奶粉才檢出仙人掌桿菌，總公司已於全球啟動回收作業，台灣雀巢也發聲明表示國內產品不受影響。近日又爆出，法國食品和飲料集團達能公司（Danone）旗下品牌「愛他美」（Aptamil）嬰兒配方奶粉可能受到仙人掌桿菌毒素汙染，正在德國召回相關產品。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布消費紅綠燈認定機制與處置及建議表，這次召回3批產品分別是愛他美PronutraPre，1200克裝，有效期限至2026年11月19日；愛他美Pronutra1DE，800克裝，有效期限至2026年11月10日；愛他美ProfuturaPreD，800克裝，有效期限至2027年4月20日。

食藥署說明，經查食品輸入查驗紀錄，截至今年1月31日為止，這次的回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄，本案經評估列屬綠燈。

食藥署提醒，除了業者應避免輸入疑慮產品，民眾如赴德國旅遊，也應避免購買及食用問題食品，特別是避免購買近期受污染召回的產品，要認明含有仙人掌桿菌的特定批次「愛他美」嬰兒奶粉。

食藥署表示，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20～70％。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。

造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。建議食品烹調後儘速食用，如未能馬上食用，應保溫在65℃以上。儲存短期間（兩天內）內者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過兩天以上者務必冷凍保存。

