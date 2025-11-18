德國、荷蘭搶下世足賽門票

德國足球隊18日大勝斯洛代克，拿下2026世界盃足球賽門票。

（路透）

本報綜合外電報導

德國與荷蘭18日雙雙殺進2026世界盃足球賽，兩隊均展現強大進攻火力，在歐洲區資格賽的最後一戰完全擊潰對手。

據報導，2026世界盃足球賽歐洲區資格賽，德國與荷蘭都僅需拿下平手即可直接晉級。A組部分的德國在萊比錫以6比0大勝斯洛伐克；G組的荷蘭則是在阿姆斯特丹以4比0擊敗立陶宛。

斯洛伐克最後在A組排名第2，波蘭在馬爾他以3比2險勝對手，也是以分組第2作收，僅次於荷蘭。各小組的第2名將獲得明年3月舉行的附加賽參賽資格。

A組的北愛爾蘭在主場以1比0擊敗盧森堡，最終是以分組第3作收，不過全隊憑著在歐洲國家聯賽出色表現，也拿下附加賽資格。

另一方面，由柯曼領軍的荷蘭，不斷將對手立陶宛壓制在對方半場，以快節奏進攻讓5萬名主場觀眾大飽眼福。

同樣是G組的波蘭在馬爾他遭遇頑強抵抗，波蘭雖然由萊萬多夫斯基先馳得點，但2度被對手追平。最終在第85分鐘才由傑林斯基攻進致勝的第3分。

萊萬多夫斯基先前因不滿出場機會少而導致波蘭更換教練，他在第32分鐘為波蘭首開紀錄。不過波蘭即使獲勝，最後仍是排在G組第2，要以附加賽來爭取參加2026世界盃的最後機會。

2026年世界盃足球賽的參賽隊伍，將擴增至48隊是史上最大，從6月11日開始在美國、墨西哥、加拿大三地舉行。