德國「超級工廠」疑大裁員？ 特斯拉回應了

特斯拉柏林超級工廠被指疑似偷偷大裁員，柏林工廠方面發聲明否認。

德國「商報」報導，美國電動車巨頭特斯拉在德國柏林的「超級工廠」，疑似偷偷大幅裁員，不過特斯拉立刻發布聲明否認。（葉柏毅報導）

報導說，特斯拉柏林超級工廠的員工人數，自2024年以來，已經減少了大約1700人，降幅約為14%。消息傳出後，引發市場震驚。不過消息傳出之後，特斯拉立即予以否認，表示工廠員工人數「與2024年相比，正式員工人數並未出現顯著減少，目前也沒有任何相關裁員計畫」。

報導指出，據特斯拉柏林超級工廠「工人委員會」的內部文件指出，2024年，工人委員會選舉時，員工數有1萬2415名，不過到了現在，柏林工廠的員工人數，已經降到1萬0703人，人力減少到1712人左右。

不過據路透社報導，特斯拉星期三以電子郵件發出聲明，其中強調，特斯拉柏林超級工廠的管理層所傳達的訊息是：超級工廠目前的狀況及未來展望，都相當穩定，尤其是在員工就業方面。至於缺少的工人，都是「臨時工人」。