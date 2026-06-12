德國、阿根廷都曾出現機會！《海鯤破浪》揭台灣潛艦採購一路錯過的歷史

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台灣潛艦發展史有一個殘酷的共同點。



每一次快成功的時候，總會出現新的阻礙。



有時是外交。



有時是政治。



有時是軍購。



有時甚至是人性。



資深媒體人李志德近日接受周玉蔻主持的《新聞放鞭炮》專訪，談到新書《海鯤破浪：台灣潛艦發展史與國防自主之路》時指出，荷蘭潛艦案之後，台灣其實並沒有停止尋找新的潛艦來源。相反地，從1980年代末到2000年前後，台灣曾數度接近成功，卻又一次次錯過機會。



李志德表示，荷蘭案受挫後，海軍一度把希望寄託在德國身上。當時德國潛艦技術被視為全球頂尖，部分決策人士認為，如果能與德國合作，台灣不但能取得潛艦，甚至有機會獲得更完整的技術支援。

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然而，事情並沒有想像中順利。



一方面，中國對歐洲國家持續施加壓力；另一方面，德國政府本身對軍售台灣也有顧慮。台灣在荷蘭與德國之間來回奔走，最後卻形成「兩頭空」局面，既沒有拿到德國潛艦，也失去了荷蘭後續合作機會。



李志德透露，當時李登輝政府內部曾評估，若能轉向德國，取得的將不只是潛艦，而是更完整的造艦能力。只是這個構想最終沒有成功。



更戲劇性的故事出現在阿根廷。



福克蘭戰爭後，阿根廷因財政問題，無力支付向德國訂購的潛艦款項。當時有人透過管道向台灣兜售這批潛艦，甚至提出極具誘惑力的條件。



「船已經做好了。」



「直接開到左營。」



「交船、交鑰匙。」



對急需潛艦的台灣而言，這幾乎像是天上掉下來的機會。



相關談判一度進行得相當深入。



但問題也隨之浮現。



李志德指出，後來談判過程中出現所謂「陰陽合約」問題。部分中間人提出不同版本合約與價格安排，引發嚴重疑慮。再加上後續技術支援仍掌握在德國廠商手中，即使台灣真的接手潛艦，也未必能順利取得完整維修與後勤體系。



最終，這筆交易宣告破局。



回頭來看，台灣潛艦史上最令人感慨的地方就在於此。



每一次看似出現曙光，背後都牽動複雜的國際政治與利益角力。



中國不希望台灣取得潛艦。



美國有自己的戰略考量。



歐洲國家顧忌中國市場。



而台灣內部則必須面對預算、技術與政治攻防。



李志德認為，如果把這些歷史攤開來看，就會理解為什麼海鯤艦今天如此重要。



因為它代表台灣終於不再把命運完全寄託在別人的決定上。



從南非、荷蘭、德國到阿根廷。



台灣等了數十年。



最後選擇自己造。

（圖片來源：新聞放鞭炮、Wikimedia Commons）

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