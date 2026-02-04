德國1330萬人面臨貧困風險 高於去年

（德國之聲中文網）德國聯邦統計局最新公布的數據顯示，德國目前約有1330萬人面臨貧困風險，佔總人口16.1%，高於去年的15.5%。依照歐洲聯盟標准，若個人收入低於全體人口等值可支配收入中位數的60%，即被列為貧困風險族群。2025年，德國單身者門坎為每月淨收入1446歐元，兩大人加上兩名14歲以下兒童家庭則為3036歐元。

從族群來看，獨居者的貧困風險率達30.9%，單親家庭為28.7%，均明顯高於平均值。失業者情況最為嚴峻，貧困風險高達64.9%；其他未就業者與退休族群的比例也分別達33.8%與19.1%。

德國《每日新聞》指出，除了收入狀況外，若將教育、文化或住房等參與社會生活的機會考慮在內，2025年甚至有高達1760萬人面臨貧困或社會排斥的威脅，超過總人口的五分之一。

作者: 德聞 (天主教新聞社、德新社)