德國TKMS擬用投資搶生意 與韓華競標加拿大3700億潛艇訂單

德國蒂森克虜伯海事系統公司擬斥資數十億美元與韓華海洋競標加拿大潛艇案。圖為競標的蒂森克虜伯海事系統「212CD型潛艇」（上），以及與「蔣英實號」同型的韓華海洋「KSS-III潛艇」。（資料照片／取自@NavyLookout、@lfx160219）





路透社21日報導，德國工業巨擘蒂森克虜伯海事系統公司（TKMS）執行長勃克哈德表示，該公司正與挪威和德國公司洽談，準備向加拿大提供數十億美元的投資方案，以參與競爭激烈的潛艇招標，試圖擊敗南韓競爭對手。

TKMS與韓華分庭抗禮 潛艇大餅利點為何？

勃克哈德（Oliver Burkhard）告訴路透社，洽談內容不僅限於潛水艇，還涵蓋稀土、採礦、AI和汽車電池生產等領域的潛在投資承諾。

這項此前未公開的投資方案可能有助於提升蒂森克虜伯海事系統的競爭力。該公司去年與南韓韓華海洋一起入圍加拿大海軍的招標案，該案將提供至多12艘最先進潛艇。這反映出，面對日益緊張的地緣政治局勢，德國正加緊努力加強防務合作。該公司同時是世界上最大的非核潛艇製造商，約佔北約常規潛艇艦隊的70%。

勃克哈德表示，公司正在與德國新創公司伊薩航太（Isar Aerospace）針對這項投資計畫進行磋商。據業內人士透露，光是潛水艇訂單的價值就超過100億歐元（約3,700億新台幣）。如果其他領域也做出投資承諾，最終總價值可能遠不止於此。

巨額訂單勢在必得 TKMS準備出手

勃克哈德指出：「現在已不僅僅是潛艇的問題，重點在於更遠大的布局」，其目標是透過「一個廣泛的經濟方案」來說服加拿大政府接受其出價。關於在加拿大可預見的投資決策，蒂森克虜伯海事系統正在向可能的合作夥伴詢問，以及是否將這些納入所謂的抵消義務（Offset Obligation，即需在30年內履行的強制性財務承諾），「當然，這其中也包括國防領域。」

勃克哈德透露，蒂森克虜伯海事系統在抵消義務方案上投入了約30至40名員工，並將其212CD型潛艇作為此次招標的一部分。根據一項聯合現代化計劃，蒂森克虜伯海事系統也向挪威海軍提供該潛艇。

勃克哈德將於3月再次訪問加拿大進行更多會談。他表示，德國經濟部、國防部以及總理府（Bundeskanzleramt）也參與了討論，預計加拿大將在2026年做出決定。

