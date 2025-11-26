德在台協會訪中市 盧讚台德共享價值

德國在台協會處長狄嘉信（左）拜會台中市政府，由市長盧秀燕（右）接待。 （台中市政府提供）

記者楊文琳∕台中報導

德國在台協會二十五日拜會台中市政府，市長盧秀燕以珍珠奶茶接待，雙方針對經貿等議題進行交流。盧秀燕表示，台德雙方具有相同的價值觀與信念，期盼拓展更多合作與交流。

盧秀燕表示，近年很多德國企業加碼投資台中，雙方有很緊密的貿易關係與互動。台中是台灣中部經貿樞紐，很多德國企業在台中有很好發展，面對近年變動劇烈的國際經貿情勢，期望雙方能共同開創更多合作機會。

德國在台協會處長狄嘉信表示，德國相當重視自由、人權等民主價值，並且視台灣為重要的政治及經濟夥伴；期盼與台中推動多面向的合作，包含科技、學術、文化等，並希望引介德國訪團前來台中參訪。

盧秀燕說，台中擁有十七所大專院校，同時也是半導體、精密科技重要據點，雙方可合作推動大學人才的培訓與交流；在文化方面，台中也有深厚的文化底蘊及文創團隊，一定能激發出許多令人驚喜的創意亮點。