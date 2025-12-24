德增購「箭3」 強化飛彈防禦能量

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」21日報導，德國近日與以色列達成協議，增購「箭式3型」防空系統，持續強化飛彈防禦能量，加強維繫德國本土與北約盟邦安全。

報導指出，以色列國防部與柏林當局簽署總值近31億美元（約新臺幣986億元）的追加採購合約，包含未公開數量的「箭3」防空系統、相關零附件，以及更全面的訓練、維修與後勤支援服務項目，協助德軍拓展這款先進防空系統的大規模部署需求，同時確保未來作戰能量和升級潛力，肆應高強度衝突環境威脅。

廣告 廣告

德國2023年9月與以國簽署價值近36億歐元（約新臺幣1314億元）合約，採購3套「箭3」提升反飛彈戰力。德軍本月初接裝的首套「箭3」已達「初始作戰能力」（IOC），成為除以國外，首個部署該系統的國家。

「箭式」防空系統為以色列與美國「飛彈防禦局」（MDA）合作研發的高空飛彈防禦系統，其中「箭2」與「箭3」於2023年11月，先後在以國成功攔截葉門叛軍「青年運動」，以及伊朗發射的彈道飛彈。

德國採購的「箭3」最大射高達100公里、射程2400公里，可在大氣層外攔截來襲彈道飛彈，具備可靠的空防作戰能量。

德國增購「箭式3型」防空系統，持續提升反飛彈能量。圖為德軍先前接裝首套「箭3」。（取自以色列國防部「X」）