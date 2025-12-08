德外長圖修復關係：與中國交流必要且不可或缺！北京拿翹 : 聽其言觀其行

德國外長瓦德富爾將前往中國進行訪問，並於行前表示訪中是當前政局下必要且不可或缺的。 圖：翻攝自 環球網

[Newtalk新聞]

據《路透社》報導，法國總統馬克宏才剛結束訪問北京，德國外交部長瓦德富爾已於 7 日從柏林啟程，將於 8 日至 9 日對中國進行正式訪問。瓦德富爾在出發前表示，與中國進行直接、深入的交流在當前國際局勢日益緊張、地緣政治動盪的背景下「是必要的，甚至不可或缺的」。他同時指出，雙方在許多議題上存在觀點差異，但德國和歐洲的安全與繁榮與中國息息相關。

中國外交部也於 6 日宣布了瓦德富爾的訪中行程。《德國之聲》指出，此次訪問原本安排在 10 月 26 日，但在 10 月 24 日臨時取消。雖然德國外交部稱取消原因為行程安排因素，但多家德國媒體及專家分析認為，根本原因可能是瓦德富爾此前對中國發表的一些言論令中方不滿。據報導，今年 8 月，瓦德富爾曾稱中國在台海、南海及東海的行為「越來越具攻擊性」，中方隨即回應要求其不要「挑動矛盾、渲染緊張」。

廣告 廣告

德國茲維考大眾汽車工廠，全球汽車製造都需要稀土，而絕大多數資源掌控在中國手中。 圖 : 翻攝自視覺中國

德媒指出，此次訪華也是繼德國副總理兼財政部長克林拜耳 11 月中旬成功訪中之後，本屆德國政府內閣第二位成員的中國行。克林拜爾訪華被認為在一定程度上緩和了德中關係，並展現德方在國際局勢緊張背景下仍尋求對話的意願。

對於瓦德富爾而言，訪中主要議題包括德中貿易及烏克蘭問題等。同時，他也面臨來自德國國內政經界的期待與壓力。德國《商報》分析稱，瓦德富爾此行將為德國總理梅爾茨明年的訪中鋪路，需在滿足國內各界期待與營造友好氛圍之間取得平衡。

中國社會科學院學部委員周弘表示，瓦德富爾此次訪問北京是德中關係修復的重要一步。她指出，德國商界曾多次批評政府在對華戰略上「顯得無知」，再加上美國因素，促使德國不得不調整對中政策，但對於瓦德富爾此行，仍需要「聽其言觀其行」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

廻力鏢！蔣萬安：「反中反到自己變成共產黨」 邱議瑩反酸：「親中親到自己變共產黨」

日抗議戰機遭雷達鎖定後 遼寧艦突掉頭「北上」威脅! 北京還連3駁 : 日作賊喊捉賊