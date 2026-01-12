德外長與盧比歐會談 淡化美國攻擊格陵蘭風險

法新社報導，在美國總統川普(Donald Trump)再三威脅要從北大西洋公約組織(NATO)盟國丹麥手中奪取格陵蘭之後，德國外長瓦德福(Johann Wadephul)12日淡化美國攻擊格陵蘭的風險。

瓦德福在和美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)會面後，被記者問到有關川普單方面採取軍事行動一事時表示，他沒有任何跡象顯示這件事正在被認真考慮。他認為處理北極地區的安全問題是各方的共同利益，這是他們應該去做、也將會做的事。

廣告 廣告

瓦德福說，北約目前正在研究更具體的計畫，屆時將和美國夥伴共同討論。

瓦德福這次訪美，正值盧比歐本週將在華盛頓和丹麥與格陵蘭外交高層舉行會談之前。

川普近來誓言，美國「無論如何」都要拿下格陵蘭，還說他可以用「友善的方式」達成目的、或是「強硬的方式」。

格陵蘭政府12日重申，在「任何情況」下都不會接受美國接管。(編輯:王志心)