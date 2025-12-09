德外長訪中談經貿 王毅要他支持中國對台立場：台灣地位被七重鎖定
德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）9日展開為期兩天的中國訪問，與中國外長王毅會面，雙方除提及加強合作貿易關係之外，王毅還敦促德國支持中國對台灣的立場。
而根據中國外交部9日凌晨發布的聲明，王毅再次強調台灣自古以來屬中國，還引用七項「證明」，稱台灣地位已被「七重鎖定」。聲明還批評日本首相高市早苗之前的挺台發言，再次不顧高市談話的原意，硬將日本貼上「侵犯中國主權與領土完整」標籤，試圖透過不斷散布相同論述與措詞，將自己塑造成維持戰後穩定秩序的力量。
德外長欲增進與中貿易
根據德國之聲，德國外長瓦德福於中國商務部長王文濤會面時表示，德國支持自由的世界貿易，「我們支持消除貿易壁壘」。
瓦德福還稱，中國是德國最重要的貿易夥伴，而柏林打算進一步擴大這一夥伴關係。他表示，此行的目的在於找出「我們可以加強經貿關係的領域，同時也確定障礙所在」。
批評人士：外交醜聞
其實瓦德福原定6周前就要訪中，但當時因中國對台局勢緊張而延宕。先前瓦德福曾多次公開譴責中國在台灣海峽以及東海與南海的「越來越具侵略性的行為」。
報導指，有觀察人士形容這是一場外交醜聞，尤其是瓦德福是要為總理梅爾茨（Friedrich Merz）的首次訪中鋪路。
瓦德福行程重點？
在與中國商務部長會面後，瓦德福還與中國國家副主席韓正以及外交部長王毅舉行會談。
瓦德福談及中國對稀土出口的限制。稀土對汽車、科技和國防製造商來說是不可或缺原料。瓦德福表示，北京仍未被說服向德國發放稀土礦物的一般出口許可，「我們收到了一些訊號，但仍有相當多的工作要做。」
報導指，瓦德福也可能提出中國在俄烏戰爭中對俄羅斯的支持，特別是中國一邊喊著在俄烏戰爭中維持中立，一邊購買俄羅斯石油。德國已在 2022 年停止大規模進口俄羅斯天然氣。
中國嗆：台灣地位被七重鎖定
另外，根據中國外交部新聞稿指出，王毅與瓦德福會談期間談及日相高市早苗對台言論。王毅稱，高市先前表示台灣有事日本就可使用武力的言論「荒謬」，還聲稱這是「直接挑戰二戰勝利成果與戰後國際秩序，也對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患」。
中共官方自高市發表挺台言論後，不斷將自己塑造成維持戰後秩序的穩定力量，並將日本打為「和平破壞者」，但同時不斷以文攻武嚇、大規模軍演，甚至近日爆出以射控雷達鎖定日軍機的挑釁舉動破壞區域穩定。
王毅還強調，台灣自古以來就是中國領土，並引《開羅宣言》、《波茨坦宣言》等七項「鐵的事實」，稱台灣地位已被「七重鎖定」，「圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政」。王毅也要求瓦德福支持中國立場。
