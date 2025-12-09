德外長訪中：台海是重要貿易通道 王毅：台灣已被「七重鎖定」

中國外交部長王毅與來訪的德國外交部長瓦德福舉行會談。翻攝中國外交部官網



中國外交部長王毅週一（12/8）在北京與來訪的德國外長瓦德福會面。中國官方今日（12/9）凌晨公布聲明表示，王毅向德國外長強調台灣問題的中國立場，並舉出7大歷史事件，聲稱台灣地位已被「七重鎖定」。瓦德福則強調，台灣海峽是全球最重要的貿易通道之一，「亞洲和歐洲的安全密不可分」。

王毅與瓦德福（Johann Wadephul）週一於北京會談後，中國外交部今日凌晨在官網上公布一篇題為「王毅：台灣地位已被『七重鎖定』」的聲明稿。聲明中先批評日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，「嚴重侵犯中國主權和領土完整」。

廣告 廣告

聲明接下來列舉7大歷史，聲稱台灣自古以來就是中國領土：

「1943年12月，中美英發表《開羅宣言》明確規定，日本戰後必須將所竊取於中國之領土台灣等歸還中國。

1945年7月，中美英共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》第八條規定，《開羅宣言》之條件必將實施。

1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降。10月25日，中國政府宣佈恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式。

1949年中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，自然對包括台灣在內的全部領土行使主權。

1971年第26屆聯大通過2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國驅逐出去。聯合國的官方法律意見確定， 台灣就是中國的一個省。

1972年《中日聯合聲明》規定，日本國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分這一立場，承諾堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。

1978年《中日和平友好條約》確認，《中日聯合聲明》所表明的各項原則應予嚴格遵守。」

王毅聲稱，以上便能證明「台灣就是中國領土，台灣的地位已經被『七重鎖定』。」

另據德國之聲報導，瓦德福週一在北京的記者會上表示：「在互聯互通的世界中，亞洲和歐洲的安全密不可分。我們與中國都希望有一個穩定的國際秩序。…遵守國際秩序對於世界貿易也至關重要。」

德國外交部長瓦德福出訪中國並於8日在北京舉行記者會。路透社

瓦德福強調：「台灣海峽是最重要的貿易通道之一。確保該地區自由的商品往來對我們歐洲和世界許多其他地區的繁榮都十分重要。該地區任何的局勢升級也會對我們歐洲產生直接影響。」

他同時表示，德國的一中政策並無改變。

瓦德福今年8月訪問亞洲時，曾經抨擊中國在台海、東海和南海的侵擾行為，並強調台海和平是德國的安全利益。他原定今年10月底出訪北京，但在最後一刻宣布延期。

更多太報報導

日青森7.5地震增至30傷 氣象廳示警：未來1週恐發生類似311等級強震

允輝達出口H200晶片給中國 川普：我已告知習近平

日本青森7.5地震23傷 海嘯警報解除、自衛隊出動評估災情