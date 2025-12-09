德外長赴中訪問...王毅喊台灣被「七重鎖定」...張景森發文逐一點破：台灣人民早已斷開了...僅是七張企圖誤導國際的泛黃封條
德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今（9日）展開為期兩天的中國行，與中國外交部長王毅會面，而根據中國外交部今凌晨發布的聲明，王毅強調台灣自古屬於中國，並引用「七項證明」，稱台灣引被「七重鎖定」。對此，前政委張景森針對七項文件逐一點破，並說「七重鎖」，共通且致命的缺陷，沒有一把鎖是「台灣人民自己上去的」。他指出，主權不是戰勝國的戰利品，也非外交部長口中的「歷史敘事」；主權是生活在這塊土地上的人民，透過憲政制度與民主程序，對自己未來的集體決定。
張景森表示，王毅和德國外長會面的時候，用以鎖定台灣主權的「七重歷史文件」，在國際法和現代民主原則面前，不過是七張企圖誤導國際社會的泛黃封條。他指出，每一把「鎖」都建立在對國際法和歷史事實的扭曲之上。
對此張景森逐一破解：
1.開羅宣言：戰時意向性文件，不具主權轉移的法律效力。
開羅宣言是戰時領袖發布的新聞公報和政治宣示，其核心性質是意向性文件 (Instrument of Intention)。它從未經過各國立法機關的批准，不構成具有法律拘束力的國際條約。
無效力： 內容只提日本「所竊取於中國之領土，例如台灣等」應歸還中國。
關鍵盲點：而其目的也僅在於懲罰戰敗國日本、重塑戰後秩序，當時PRC還沒有存在。
企圖將一份戰時的政治宣言，無限上綱為決定80年後2300萬人民主權的「法律緊箍咒」，是對國際法的典型誤用與概念偷換。
2.波茨坦公告：重申的仍是意向，但主權移轉須靠和約。
波茨坦公告只是重申「開羅宣言將被實施」，其性質一樣是盟軍向日本宣告終戰條件的政治宣示。
國際法慣例：戰爭結束與受降屬於軍事占領，絕不等同於主權移轉。在國際法上，領土主權的合法移轉必須透過戰後雙方簽訂的和平條約 (Peace Treaty) 來完成。
當今共識： 美國、歐洲等國現在都已明確指出：這些二戰文件「沒有解決台灣最終地位問題」。中國今天刻意將其包裝成「法律鐵證」，是精心編排的歷史話術。因此，第二把鎖仍然只是把第一把鎖的政治意向念誦兩遍，不具備任何新的法律效果。
3.1945受降與「光復」：僅是軍事代管，而非主權割讓。
1945 年台北受降典禮，是中華民國受盟軍總司令麥克阿瑟指派，代表同盟國在台灣實施軍事占領與代管，並非台灣人民透過公投或憲政程序作出的「自我決定」。
決定性文件： 戰後真正決定日本領土處置的是《舊金山和約》 (SFPT)。和約中只寫日本「放棄」 (renounces)對台灣的一切權利，但完全沒有指定受讓國，這正是「台灣地位未定論」的法理基礎。
法律混淆： 受降代管不等於割讓、軍事占領不等於主權鎖定。在國際法上，這是典型的「占領與主權」混淆，是最站不住腳的法律誤讀。
4. 1949 PRC 成立：「外交承認」≠ 自動繼承台灣主權。
王毅宣稱 PRC 成立後「取代 ROC，成為代表全中國的唯一合法政府」，故自然繼承台灣主權。
此論述有兩大錯誤：
缺乏有效統治： PRC 從未在台灣實施有效統治，缺乏現代國際法中的有效控制原則 (Principle of Effective Control)。
概念誤區： 就算多數國家承認 PRC 是「中國」的唯一代表，那也屬於外交承認與聯合國席位問題，絕非替台灣人民做主的主權裁決。
主權的合法性，不只來自於「我自稱」和「別國承認」，更必須仰賴被統治者的同意和民主正當性 (Democratic Legitimacy)。PRC 在台灣完全提不出此等授權。
5.聯大 2758 號決議：只處理「代表權」，與台灣主權無關。
該決議全文不到 150 個字，單純是將「中國在聯合國的席位」從台北轉移到北京，驅逐的是「蔣介石代表」，而非 2300 萬台灣人民。
關鍵事實： 決議中完全沒有出現「Taiwan」這個字，更別提寫「台灣是中華人民共和國的一部分」。
國際共識： 近年來，歐盟、澳洲、加拿大、英國等多國國會陸續通過決議或聲明，明確指出：2758 決議僅處理「席位與代表權」的變更，不涉及「領土主權」的仲裁，也不授權 PRC 代表台灣。
這是將「代表權的變更」惡意扭曲為「主權的仲裁」，是最典型的法律作用誇大。
6. 1972 中日聯合聲明：日本已無權利，何來上鎖資格？
1972 年的中日聯合聲明中，日方對中方立場的措辭是「表示充分理解並尊重」。外交語言辨析： 在國際政治的行話中，understand and respect 是一種刻意選擇的模糊語言，旨在避免使用agree and recognize（承認），為未來留出彈性。
法理基礎崩塌： 更關鍵的是，日本戰敗後已在《舊金山和約》中放棄對台灣的一切權利。一個已然失去主權權利的人，根本不可能再有資格決定台灣的最終歸屬。
失去權利的人，怎麼可能再替台灣人民鎖門上鎖？
7. 1978 中日和平友好條約：外交辭令的複製貼上，沒有新的鎖定。
中日和平友好條約只是再次確認 1972 年聯合聲明的原則，並沒有增加任何關於台灣的新條款。
所以第七把鎖，其實只是第六把鎖的複製貼上，是外交辭令上的「再三重申」，在法律上沒有多加一把真正的鎖。
結論：「人民主權」已經剪斷七重鎖！
張景森表示，王毅提出的所有「七重鎖」，有一個共通且致命的缺陷，就是每一把鎖都為「國家對國家」在談判桌上產生的文件，沒有一把鎖是「台灣人民自己上去的」。他指出，現代國際法的基本原則是「人民自決」和「主權在民」，這標誌著國際法已從傳統的國家中心主義，轉向以人民為核心的新典範。
張景森說，主權不是戰勝國的戰利品，也不是外交部長口中的「歷史敘事」；主權是生活在這塊土地上的人民，透過憲政制度與民主程序，對自己未來的集體決定。
張景森強調，過去30多年，台灣人民已經透過總統大選、政黨輪替、憲政實踐，建立起一個完整運作的民主政體，擁有自己的政府、軍隊、貨幣、司法與憲政秩序，且政府的正當性完全來自於台灣選民，他的國名叫中華民國，是中華民國2.0版，領土是台澎金馬。
張景森也直言，真正決定台灣前途的不是1943年泛黃的會議紀錄，也不是1971年聯合國的150字決議；而是1996年以來，每一次在這裡投票、發聲、生活的2300萬人，台灣的主權不是未決定，而是已決定。
張景森酸，王毅口中的「七重鎖定」，最多只是七張過期的歷史文件，台灣的主權已經掌握在活生生的2300 萬人民手中，台灣人民不同意的話，國際法各種說辭也掩蓋不了中國強迫與侵略的問題了。
