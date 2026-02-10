德威主輪脫落「北跑道2小時內重啟」 越捷航空竟又走錯滑行道

德威航空8日降落桃機時發生右側主輪脫落。（圖／翻攝自Threads／@edward_cyy_提供）

德威航空TW687航班8日下午在桃園機場降落時右側主輪脫落，北跑道緊急暫停起降，造成長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260因燃油不足發出「Mayday」訊號，後經確認均高於最低備油標準，不列重大意外事件。然而，北跑道8日傍晚恢復運作後，竟又傳出越捷航空VJ942因走錯滑行道一度暫停起降，所幸北跑道未再因此關閉。

據《ETtoday新聞雲》報導，德威航空TW687航班8日下午於桃園機場降落時發生右側主輪脫落意外，迫使機場緊急關閉北跑道進行安全檢查，導致後續多架航班受到影響。長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260也因此發生燃油不足的情況，並發出「Mayday」訊號。

雖然後續國家運輸安全調查委員會指出，這3架航班的備用燃油均高於最低標準，不符合國際民航公約第13號附約的重大意外事件標準，因此運安會不會立案調查，但民航局透露，針對長榮航空BR392與BR007發出「Mayday」訊號的事件，已著手調查。

桃園機場公司則表示，TW687航班自濟州飛往台北，於下午3時52分在北跑道降落時輪胎脫落，北跑道立即暫停起降，僅以單跑道維持航班運作，直到傍晚5時35分才恢復正常。由於事發時正值航班密集時段，初步統計約有14班航班受到影響，其中8班到場、6班離場，延誤時間多在20分鐘以內。

此外，在北跑道重新開放後，越捷航空VJ942又走錯滑行道，導致該滑行道暫停起降，所幸北跑道並未因此再度關閉。

