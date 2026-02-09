德威班機8日輪胎脫落 桃機12航班延誤

（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）德威航空8日下午1架班機降落時發生右側主輪脫落，機場公司暫停北跑道起降，維持單跑道運作，機場公司今天表示，跑道關閉期間共12班航班延誤。另有7航班受天候影響轉降其他機場。

桃園國際機場公司今天表示，桃園機場8日受天候因素影響，共計7班到場航班轉降其他機場，包括國泰CX472（香港-桃園）、星宇JX712（胡志明市-桃園）、長榮BR226（新加坡-桃園）、大韓航空KE2027（仁川-桃園）轉降高雄；中國航空CA409（重慶-桃園）轉降汕頭；東方航空MU2009（寧波-桃園）轉降溫州；越捷航空VJ569（沖繩-桃園）轉降台中。

另外，根據「TWSkyWave空中電波」的航管通訊紀錄顯示，8日晚間6時50分後，桃機空中等待降落的航班數量增加，長榮航空1架班機率先向塔台宣告「Mayday」請求優先降落。後續另1架長榮航空班機也發出求救訊號，後續1架香港航空班機，也因為長時間等待仍無法著陸，在通訊中連續3次呼叫「Mayday」，強調燃油情況緊迫。

機場公司回應記者詢問表示，德威航空濟州至台北TW687班機，8日下午3時52分於北跑道降落時，發生右側主輪脫落的異常狀況，航機於3時54分安全停靠A2停機位。機場公司立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，在標記、清除外來物作業完成後，於5時35分恢復北跑道航班起降作業，初步調查影響14航班，確認後實際影響12班航班延誤。

機場公司表示，已經依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局標準組、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位調查釐清原因，並強化場面巡檢與外來物防制作業。

德威航空昨天從濟州島飛往台灣桃園機場航班，降落時發生輪胎脫落，導致後續有3航班喊Mayday。對此，運安會今天表示，經過調查，喊Mayday的3個航班落地時機上燃油量都高於最低備用油量，因此不會立案。（編輯：張銘坤）1150209