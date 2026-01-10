德威航空也傳行動電源高空中冒煙 落地後8人急送醫

德威航空一架從中國三亞飛往南韓清州的班機，隨身包包內的行動電源突冒出煙霧，所幸空服員迅速處置。（翻攝自臉書@T'way Air - 德威航空）

又有行動電源在航班中冒煙起火！德威航空一架從中國三亞飛往南韓清州的班機，隨身包包內的行動電源突冒出煙霧，所幸空服員迅速處置，但5名乘客與第一時間應變的3名空服員因吸入煙霧，班機落地後被送醫救治。

綜合《朝鮮日報》等韓媒報導，德威航空今（10日）凌晨2時10分自中國海南省三亞飛往南韓清州的TW634班機，其搭6名載機組人員與32名乘客，機艙前方座位1名乘客隨身包內的行動電源冒出煙霧。

德威航空說明，空服員隨即取出該行動電源後，立即以浸水等方式進行處置，展開初期應變措施。該航班最終於6時37分左右、比原定時間提簽約40分鐘，安全降落於清洲國際機場。

事件過程中，有5名乘客與第一時間參與應變措施的3名空服員因吸入煙霧，在飛機落地後由救護車送往附近醫院接受治療，乘客則全數返家。

南韓國土交通部表示，將對行動電源的容量、是否遵守攜帶標準等事項，包含是否違反航空保安相關規定在內，進行全面調查，以釐清事故的確切原因。

