德威航空掉輪釀3航班喊Mayday 運安會揭實情

8日下午3時許，德威航空一架自韓國濟州島飛抵台灣的班機，於降落桃園國際機場時發生輪子脫落意外，機場方面隨即啟動應變機制，為確保飛航安全，桃園機場北跑道暫時關閉，進行全面檢查。（讀者提供／陳麒全桃園機場傳真）

德威航空TW687航班昨日下午降落桃園國際機場時，發生輪胎脫落意外，桃機立即關閉北跑道，僅開放南跑道供航班起降，後續有3航班因燃油不足發出「Mayday」請求先降落。經國家運輸安全調查委員會調查，3個航班落地時的機上備用燃油，均高於最低備用油量，因此不會立案調查。

昨天下午3時52分，德威航空TW687航班降落桃園國際機場時，發生右側主輪脫落狀況，航機隨後於15時54分安全停靠A2停機位，機上人員均安。事件發生後，桃機標準作業程序，立即暫停北跑道起降，改採單跑道（南跑道）維持航班運作，並同步啟動跑道巡檢作業，全面確認跑道鋪面及助航燈光設施未受影響，同時進行異物（FOD）標記與清除。

廣告 廣告

相關檢查與清除作業完成後，北跑道於17時35分恢復正常起降。初步統計，事件發生時正值到場航班較多時段，約影響14架航班，其中8架到場、6架離場，延誤時間多在20分鐘以內。另緊接TW687之後起飛的日本航空航班JL8671（台北飛名古屋），因於滑行道等候FOD清除作業，延誤時間約1小時。

事件後續還導致長榮航空BR392、BR007及香港航空HX260班機因燃油不足，發出「Mayday」請求先行降落。

運安會表示，當時3個航班由航管優先引導進場，最終平安落地。經調查，這3架航班落地時的機上備用燃油均高於最低備用油量，不符合國際民航公約第13號附約重大意外事件列舉範圍，因此運安會不會立案調查。

至於德威航空輪胎掉落事件，因沒有造成實質損害，運安會也不會介入調查。至於3航班備用燃油高於最低備用油量，仍喊出「Mayday」訊號，運安會強調，3個航班實際狀況都不同，駕駛員會依實際需求進行相關程序，是否符合規定喊出「Mayday」，運安會則無法評論。

更多中時新聞網報導

春節訂房率4成3 嘉市最夯

經典賽》歷年最強打線 守備多元添優勢

女團HUR＋開春報喜 預告辦專場飆歌