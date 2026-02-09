德威航空掉輪「關跑道」 5航班「快沒油」喊「Mayday」

桃園機場昨天下午卻接連有班機發出求救訊號。（圖／東森新聞）





寒假加上年前很多人已經提前出國旅遊，但桃園機場昨天下午卻接連有班機發出求救訊號，德威航空降落時，輪胎意外脫落，桃機緊急關閉北跑道巡檢，剩南跑道維持起降。剛好尖峰時段，多架航機被迫在空中盤旋，甚至有5架班機因為燃油不足，陸續發出「Mayday」求救訊號，情況相當罕見。

德威航空班機一降落，竟有顆輪子脫離輪框掉到跑道上，旅客全都看呆了，擔心影響後面航班，維修人員隨即出動人力檢修，機場也立刻廣播，班機延誤和更換登機門的訊息。

機場廣播：「德威航空TW688，前往濟州島航班，將會預計更改，更改登機門。」

事發在8號下午3點多，德威航空TW687航班，從濟州島起飛，抵達桃園機場時輪胎脫落，為了巡檢北跑道關閉約1小時40分鐘，只用南跑道維持起降，導致多架班機無法降落在空中盤旋，還有5架航班10分鐘內陸續發出，最高等級「Mayday」求救訊號。

長榮航空BR392機長vs.塔台人員：「呼叫進場臺，長榮航空392，求救求救求救。」

晚上6點52分，長榮航空BR392班機，率先向塔台通報，燃油緊急狀態，呼叫「Mayday」請求優先降落，不到6分鐘，長榮航空BR007班機，星宇JX1752，接連發出「Mayday」求救訊號，晚上7點整，香港航空HX260班機，也因為長時間無法降落，連續3次呼叫「Mayday」，華航CI131班機機師，也向塔台示警。

華航CI131機長vs.塔台人員：「我們要備降，否則你頭就大了。」

前機師就指出，飛機碰上機件故障或是艙內有緊急情況，人員傷亡，航班發出Mayday，代表危機已經迫在眉睫。

前機師饒自強：「如果盤旋待命到一個階段，他們油量都不夠，當然他們都會陸續發出Mayday訊號，比較少因為同時間，好幾架飛機發生Mayday，是因為飛機的問題故障，這個情況是很罕見的。」

桃機公司表示，已依相關規定，通報民航局、交通部及運安會，後續將持續配合調查，並強化場面巡檢與FOD防制作業，幸好燃油告急的班機，這次都平安降落沒有釀成意外。

